''Минирование'' школ в Харькове: стало известно, что произошло

В Харькове полиция подтверждает лишь один случай сообщения о минировании школы, по результатам проведенной проверки взрывчатка не обнаружена.

Об этом в эфире ObozTV рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций Национальной полиции Харьковской области Оксана Калмыкова. По ее словам, полиция проверяет обстоятельства инцидента.

"Хочу сразу опровергнуть информацию про две школы. К нам пришло уведомление о заминировании только одной школы по адресу улица Луи Пастера", – подчеркнула представитель полиции.

"Сообщение пришло утром в 07:22, сразу же на место события выехали следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления, кинологи. Дети и весь персонал были эвакуированы. Осмотрели уже 6 тыс. кв. м помещений и 1 тыс. кв. м. прилегающей территории. Эвакуировали 120 человек, никаких взрывчатых веществ полицейские не обнаружили", – рассказала она.

Относительно информации о минировании школы №119 на ул. Библика, Калмыкова заявила: "У нас нет сообщения о минировании этой школы, никто эту школу не минировал".

Facebook "Типичное ХТЗ"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились сообщения, что в Харькове утром 14 января неизвестные заминировали сразу две школы.

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