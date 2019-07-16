"Миллионы отдохнувших": в сети показали новые фото Крымского моста

В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, который соединяет аннексированный украинский полуостров со страной-оккупантом.

Снимками на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах, запечатленных с окна автомобиля, видно, что на мосту нет другого транспорта.

"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!" – с сарказмом подписала фото блогер.

Отметим, несмотря на провальный туристический сезон в Крыму, так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что территорию якобы посетило уже 2,2 млн отдыхающих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Также оккупанты решили провести железнодорожное сообщение с полуостровом. В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

При этом стало известно, что мост построили по самому дешевому из предложенных проектов.