"Миллионы отдохнувших": в сети показали новые фото Крымского моста

В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, который соединяет аннексированный украинский полуостров со страной-оккупантом.
Снимками на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах, запечатленных с окна автомобиля, видно, что на мосту нет другого транспорта.
"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!" – с сарказмом подписала фото блогер.
Иллюстрация. Крымский мост
Соцсети
Безлюдный мост
twitter.com/KrimRt
Безлюдный мост
twitter.com/KrimRt
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Отметим, несмотря на провальный туристический сезон в Крыму, так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что территорию якобы посетило уже 2,2 млн отдыхающих.
Высокий сезон— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 16, 2019
миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых! pic.twitter.com/nWTcJrQ3is
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
Также оккупанты решили провести железнодорожное сообщение с полуостровом. В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.
При этом стало известно, что мост построили по самому дешевому из предложенных проектов.
В конце июня 2019 года строители Керченского моста записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за того, что уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
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