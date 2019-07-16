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"Миллионы отдохнувших": в сети показали новые фото Крымского моста

3.1т Читать материал на украинском

В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, который соединяет аннексированный украинский полуостров со страной-оккупантом.

Снимками на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым. На кадрах, запечатленных с окна автомобиля, видно, что на мосту нет другого транспорта.

"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!" – с сарказмом подписала фото блогер.

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Иллюстрация. Крымский мост

Иллюстрация. Крымский мост

Соцсети

Безлюдный мост

Безлюдный мост

twitter.com/KrimRt

Безлюдный мост

Безлюдный мост

twitter.com/KrimRt

"Миллионы отдохнувших": в сети показали новые фото Крымского моста

Комментарии к посту

"Миллионы отдохнувших": в сети показали новые фото Крымского моста

Комментарии к посту

Отметим, несмотря на провальный туристический сезон в Крыму, так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что территорию якобы посетило уже 2,2 млн отдыхающих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Летний отдых
Место
Украина
Теги
Крымский мост Новости Крыма отдых Крым соцсети фотографии
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Лучше бы занялись главной проблемой. Каждый день гибнут или пропадаютт дети. 16.07.2019 Поліція Миргорода встановлює місцезнаходження 7-ми річного Юри Кіріченка. Про це йдеться на офіційній сторінці фесйбук Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Если вы загрузите программу поиска фото, то увидите, что эти фото были опубликованы в конце 2017 года1 Роксолана _ фейковый блогер! Т.е, брехуха!
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