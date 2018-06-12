"Миллионы людей в опасности": в "ДНР" заявили о большой катастрофе

В Донецкой области в городе Торецк произошло разрушение дамбы хранилища химических отходов на фенольном заводе.

Как передает "РИА Новости", ссылаясь на террористов "ДНР", там находится порядка 270 тонн химических отходов.

Сообщается, что сооружение пострадало в результате боевых действий еще в 2016 году. Прорыв дамбы может иметь "чудовищные последствия для окружающей среды" и представлять прямую угрозу здоровью и жизни людей.

"Речь идет как о разливах на почву с последующим попаданием в подземные и поверхностные воды, так и о выбросах в атмосферный воздух растворов фенола и нафталина, бензола, толуола, серной кислоты, пиридина и других опасных соединений", - заявили в "ДНР".

"Неизбежно и отравление вод Кривого Торца и, как следствие, Северского Донца, который, в свою очередь, обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс. Тогда в эпицентре катастрофы окажутся миллионы людей", - утверждают террористы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен масштаб экологических проблем на Донбассе.