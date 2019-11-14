Миллионные убытки и откаты: уволенный чиновник ГПСС возвращается на госслужбу?

Ты его в дверь – а он в окно! Именно эту поговорку, похоже, взял на вооружение скандально известный первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Жук. Не так давно Камбин уволил его вместе с главой этой структуры Владимиром Лапой с занимаемых должностей. Впрочем, если по поводу Лапы в Кабмине уточнили, что работу в Госпродпотребслужбе он прекратил якобы по собственному желанию – то Андрея Жука уволили из-за многочисленных коррупционных скандалов.

Однако, как стало известно OBOZREVATEL, Жук не готов отказаться от "хлебной" работы – и сейчас нацелился на кресло начальника Киевского областного управления Госпродпотребслужбы.

Давайте же вспомним самые яркие страницы трудовой биографии Жука в этом учреждении.

Тендерный "бизнес" первого зама

Среди прочего, первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Жук непосредственно занимался закупками этой государственной структуры. И смог облегчить бюджет не на один миллион гривен.

21 августа этого года Госпродпотребслужба провела очень интересный тендер по закупке тест-систем для выявления заболеваний у животных. В этом случае речь шла о наборах для выявления антител к очень опасному заболеванию – бруцеллезу. Предельный верхний предел суммы, которую готова была потратить госслужба, был установлен на уровне 1 млн 835 тыс. гривен. Победителем выбрали фирму, которая предложила цену в 1 млн 707 тысяч.

Казалось бы – и что такого? Потратили же меньше, чем планировали! Да, потратили действительно меньше. Но если учесть, что два других участника тендерных торгов выставили более выгодные предложения, одно из которых обошлась бы бюджету вдвое дешевле – к организаторам тендера возникают вопросы.

Победитель тендера, "Днепропетровская фармацевтическая компания", никаких наборов не производит. Она является всего лишь дистрибьютором французского производителя. А "НКУ "Диапроф-Мед", которая выставила цену в 822 тысяч 900 грн, занимается изготовлением тестов на антитела к бруцеллезу. При этом, лабораторные исследования по сравнению французских и украинских тест-систем показали: продукция "НКП "Диапроф-Мед" не только не уступает, а по отдельным показателям – превосходит французскую!

Впрочем, ни качество, ни в два раза более выгодная цена на Жука впечатления не произвели: "НКП "Диапроф-Мед" вышвырнули с торгов по формальным причинам – и признали победителем днепропетровскую компанию. Однако после общественного резонанса, который вызвала информация о таком "удачном" расходовании бюджетных средств, Антимонопольный комитет отменил это решение Жука.

Если же посмотреть на другие тендеры Госпродпотребслужбы – несложно заметить, что господина Жука и упомянутую выше днепропетровскую компанию объединяет нежная дружба: за полтора года работы эта фирма была признана победителем в 22 (!) тендерах. Всегда – с завышенными ценам, которые минимально отличались от максимальной ожидаемой стоимости закупки. Всего на Госпродпотребслужбе "Днепропетровская фармацевтическая компания" заработала не менее 24 млн 661 тысяч гривен. И, очевидно, в знак благодарности, представители этой фирмы за свой счет устроили господину Жуку вояж во Францию – под предлогом посещения производства "ID VET GENETICS SAS", продукцию которой они продают в Украине.

Закупки по необоснованно завышенным ценам стали визитной карточкой первого заместителя Жука. Например, в июне этого года наборы для выявления антител к вирусу лейкоза в Госпродпотребслужбе собирались закупать за 7 млн 360 тыс. грн. Победила в тендере все та же днепропетровская фирма, которая вышла на торги с предложением 6 млн 992 тыс, впоследствии несколько снизив цену.

Тендерная деятельность господина Жука даже привлекла внимание НАБУ, которое с 2018 года расследует сговор с участием высшего руководства Госпродпотребслужбы, которая позволила ее участникам "нагреть" государство на 6 млн грн при закупке вакцин от бешенства. По данным следствия, распределял "навар" между участниками схемы лично господин Жук.

Музей в ветклинике

Другая громкая история, связанная с Жуком, касается сделки по передаче помещения государственной клиники ветеринарной медицины на Печерске под ... музей прикладного искусства. Двухэтажное здание "Центра охраны здоровья животных" площадью почти 800 кв.м на Салтыкова-Щедрина, 2 без конкурса Госпродпотребслужба вместе с Фондом госимущества Украины собирались отдать в аренду частной компании "Спадок країни".

OBOZREVATEL писал об этой удивительной истории. Как удалось выяснить нашим журналистам, ООО "Спадок країни" зарегистрировано на Елену Древетняк, которая оказалась женой заместителя председателя ФГИ Евгения Асташева. Ее фирма "Спадок країни" с КВЭД "Функционирование музеев" всего за день до обращения по поводу аренды здания ветклиники под музей, имела совсем другие название и специализацию: до 9 апреля 2019 года это было ООО "ТД Євронапрям", которое занималось "неспециализированной оптовой торговлей".

Впрочем, ни отсутствие конкурса, ни быстрая и кардинальная смена сферы деятельности и названия потенциального арендатора, ни даже мизерный уставный фонд в размере 1000 гривен и отсутствие хотя бы намека на то, что эта фирма вообще способна оплачивать аренду здания на Печерске, не помешал господину Жуку поставить свою подпись под письмом, что он не видит никаких препятствий для такой аренды.

Ситуация вокруг этой истории позволяет предположить: конечной целью могла быть совсем не популяризация прикладного искусства, а намерение вывести из государственной собственности как здание на Салтыкова-Щедрина, так и землю под ним.

И похоже, подобные подозрения возникли и у правоохранителей: по нашим данным, по факту попытки вывода государственного имущества из государственной собственности было открыто уголовное производство.

Кадровый произвол

Отдельная эпопея вокруг Лапы и Жука во главе Держпродспоживслужбы развернулась вокруг их кадровой политики. По их непосредственными указаниями из государственных учреждений, входящих в подчинение Держпродспоживслужбы, освобождали специалистов и ученых, которые не соглашались с политикой "", которую проводило руководство.

Так, только за последнее время из разных структурных подразделений службы было уволено более 40 работников, большинство которых проработали не один год и являются специалистами своего дела. Освобождали даже людей с инвалидностью и тех, кто находился в отпуске по уходу за ребенком. И происходило это все, по свидетельствам незаконно уволенных сотрудников, в условиях постоянного давления и даже угроз. Поэтому время люди не выдерживали прессинга и писали заявления сами. Время – их освобождали по надуманным причинам и с нарушением всех возможных норм. Иногда, под соусом "оптимизации", должности, которые занимали неугодные, по приказу руководства просто сокращались – однако вопреки закону никакой альтернативы тем, кто попал под такое "сокращение", никто не предлагал.

Часть освобожденных обжаловала приказы о своем увольнении в судах – и выиграла их. Однако ни решения судов о восстановлении незаконно уволенных работников на должностях с выплатой зарплат за время вынужденного прогула, ни вмешательства исполнительной службы результата не имели. Ни один из заявленных на сегодня восстановиться на работе так и не смог.

Зато Жук и Лапа активно набирали лояльных к себе людей – и расставляли их на ключевые должности. Яркий пример – назначенный ими глава Государственного НИИ по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Туда Жук поставил некоего Александра Пищанского – человека, как утверждают работники НИИ, абсолютно далекий не только от лечебно-лабораторной работы, а от ветеринарии в целом. Информация о том, что Песчанский банально купил себе звание кандидата наук, в глазах руководства Держпродспоживслужбы, очевидно, вполне компенсировалась его персональной лояльностью. И лояльностью устроенных им в научно-исследовательское учреждение экс-сотрудников МВД.

Многочисленные обращения трудового коллектива как на имя Владимира Лапы, так и к высшему руководству государства, повлияли только на то, что господин Песчанский так и не избавился от приставки "и.о.". Однако судьбу НИИ он решает и сегодня. Несмотря на то, что, по словам работников этого учреждения, вся его деятельность ведет к полному уничтожению лабораторной диагностики и ветсанэкспертизы.

Сколько стоит должность?

Уже после решения Кабмина Жук и Лапа умудрились подписать несколько интересных документов. Один из них касается назначения начальником ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Андрея Бабарука.

Господин Бабарук был одним из двух участников конкурса на замещение этой должности. И параллельно выполнял обязанности руководителя Харьковского филиала Держпродспоживслужбы. По словам активистов "СтопКорра", именно из-за выстроенных им коррупционных схем недавно в возглавляемом Бабаруком филиале прошли обыски ГБР. В частности, по делу о вымогательстве взяток руководством Харьковской ДППС за подделку проверок качества продуктов на городских рынках и на заражение вредоносными бактериями. По утверждению активистов, около 70% продуктов вообще никто не проверял. Сколько денег такая бездеятельность приносила авторам схемы – пока неизвестно.

Однако точно известно, что еще до прихода Бабарука в Харьковскую Госпродпотребслужбу он фигурировал сразу в двух уголовных производствах: по статьям 368 "Взятка" и 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Но такой анамнез не только не помешал господину Жуку продвигать Бабарука по карьерной лестнице, но и привел к настоящему "чуду": скандальный чиновник "победил" в конкурсе на должность... еще до его проведения. Впрочем, говорят, у этого "чуда" есть вполне конкретная цена: по данным активистов "СтопКорра" Бабарук купил должность у Жука за 50 тысяч долларов.

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Многочисленные скандалы вокруг господина Жука, очевидно, и стали одной из – если не основной – причиной его увольнения. Однако, по нашей информации, он не готов так просто уйти из Госпродпотребслужбы вообще. И если уж в распоряжении Кабмина об увольнении Жука с должности первого заместителя указано, что уволили его в соответствии с ч.1 ст.87 Закона Украины "О государственной службе" - то и вернуться он планирует, используя лазейку, которую предусматривает ч.4 этой же статьи.

Нам стало известно, что сейчас Андрей Жук нацелился на должность начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области. Возглавляющая его сейчас Елена Матвиенко, поговаривают, уже написала заявление об увольнении по собственному желанию – после того, как господин Жук начал на нее давить с таким требованием.

Когда должность будет вакантной – тогда, согласно той же статье 87 Закона Украины "О государственной службе", Андрей Жук и заявит о своих претензиях на это место.

От возвращения в структуру Госпродпотребслужбы большого знатока "выгодных" закупок за государственные средства и того, как на них заработать, человека, причастного к попыткам вывода госимущества из государственной собственности, лицо, которое уже находится в поле зрения НАБУ и в отношении которого звучат обвинения в торговле должностями – отделяет всего один шаг. Чтобы вернуться к кормушке, ему не хватает ходатайство от профильного министерства и согласия руководителя Госпродпотребслужбы.

Надеемся, до тех пор, пока правоохранительные органы не дадут оценку всем изложенным в статье фактам - таких ходатайств и согласий не будет. Ведь речь идет не просто о коррупционных схемах – речь идет о реальной угрозе жизни и здоровью украинцев, которые ежедневно страдают от того, что их право на безопасность чиновники-коррупционеры конвертируют в условные единицы.

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