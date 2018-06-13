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Милитаризация Крыма: постпред Порошенко рассказал о подготовке детей

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"Крым на сегодня стал зоной сплошной милитаризации. Украинских граждан, которые проживают в Крыму, сегодня незаконно запугивают, заставляют, принуждают к службе по контракту в вооруженных силах Российской Федерации и в других формированиях", - рассказал OBOZREVATEL представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

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Темы
ЭксклюзивАннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина

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