Милитаризация Крыма: постпред Порошенко рассказал о подготовке детей

"Крым на сегодня стал зоной сплошной милитаризации. Украинских граждан, которые проживают в Крыму, сегодня незаконно запугивают, заставляют, принуждают к службе по контракту в вооруженных силах Российской Федерации и в других формированиях", - рассказал OBOZREVATEL представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

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