''Милитаристическая педофилия'': в сети показали знаковое видео из Крыма

В сети появилось видео, демонстрирующее массовость милитаризации детей в оккупированном Россией Крыму.

Ролик об участии несовершеннолетних в различных мероприятиях с использованием оружия на полуострове опубликовали "Крым.Реалии".

"В связи с последними событиями мы решили проследить, как часто после аннексии Крыма можно увидеть детей в военной форме и с оружием на разных мероприятиях полуострова. Вы даже не представляет, насколько..." - сказано в сообщении.

В связи с последними событиями мы решили проследить, как часто после аннексии Крыма можно увидеть детей в военной форме и с оружием на разных мероприятиях полуострова.



Вы даже не представляет, насколько... pic.twitter.com/pKnO3W6r2N — Крым. Реалии (@krymrealii) 25 октября 2018 г.

Видео вызвало значительный резонанс среди пользователей сети. Комментаторы принялись осуждать оккупационные "власти", сравнивая их методы с нацистской Германией.

"Подготовка пушечного мяса идёт полным ходом", "Напоминает хронику гитлеровской Германии", "Милитаристическая педофилия", - пишут они.

Шок! Появилось видео созданных ЦРУ в спасенной от бИндер "родной гавани" военных организаций для детей. Под лозунгом "У власти орлиной орлят миллионы", превозносящем герб США, их учат обращаться с оружием, накачивают милитари-пропагандой и готовят к терактам в учебных заведениях pic.twitter.com/dcAwMIXKCc — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 25 октября 2018 г.

Напомним, ранее в сети показали ряд знаковых фото детей с оружием в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.