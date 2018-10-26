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''Милитаристическая педофилия'': в сети показали знаковое видео из Крыма

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В сети появилось видео, демонстрирующее массовость милитаризации детей в оккупированном Россией Крыму.

Ролик об участии несовершеннолетних в различных мероприятиях с использованием оружия на полуострове опубликовали "Крым.Реалии".

"В связи с последними событиями мы решили проследить, как часто после аннексии Крыма можно увидеть детей в военной форме и с оружием на разных мероприятиях полуострова. Вы даже не представляет, насколько..." - сказано в сообщении.

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Видео вызвало значительный резонанс среди пользователей сети. Комментаторы принялись осуждать оккупационные "власти", сравнивая их методы с нацистской Германией.

"Подготовка пушечного мяса идёт полным ходом", "Напоминает хронику гитлеровской Германии", "Милитаристическая педофилия", - пишут они.

''Милитаристическая педофилия'': в сети показали знаковое видео из Крыма
''Милитаристическая педофилия'': в сети показали знаковое видео из Крыма
''Милитаристическая педофилия'': в сети показали знаковое видео из Крыма
''Милитаристическая педофилия'': в сети показали знаковое видео из Крыма

Напомним, ранее в сети показали ряд знаковых фото детей с оружием в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

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