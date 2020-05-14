Микитася отправили под домашний арест: застройщик не заплатил залог

Расследования 12:56, 14.05.2020 Обновлено: 16:54, 14.05.2020

В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения скандальному застройщику, бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ограничение будет действовать два месяца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прокуратура требовала изменить меру пресечения с невнесенного залога в 100 млн грн на содержание под стражей. Сам Микитась заявил журналистам, что залог вносить не собирается.

Максим Микитась

Теперь он в ближайшие два месяца обязан находиться по месту жительства с ношением электронного браслета и без возможности внесения залога.

Под зданием суда протестовали активисты. Они скандировали "Микитася на нары", в руках держали плакаты "Основатель строительной пирамиды Микитась должен быть наказан!" и другие.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • 14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственные действия проводились в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 миллион гривен.

  • 20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.

  • 29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала взять под стражу Максима Микитася.

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