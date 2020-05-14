Микитася отправили под домашний арест: застройщик не заплатил залог

В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения скандальному застройщику, бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ограничение будет действовать два месяца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прокуратура требовала изменить меру пресечения с невнесенного залога в 100 млн грн на содержание под стражей. Сам Микитась заявил журналистам, что залог вносить не собирается.

Максим Микитась

Теперь он в ближайшие два месяца обязан находится по месту жительства с ношением электронного браслета и без возможности внесения залога.

Под зданием суда протестовали активисты. Они скандировали "Микитася на нары", в руках держали плакаты "Основатель строительной пирамиды Микитась должен быть наказан!" и другие.

"Страна"

"Страна"

"Страна"

"Страна"

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