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14 мая • обновлено в 16:28
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Микитася отправили под домашний арест: застройщик не заплатил залог

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В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения скандальному застройщику, бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ограничение будет действовать два месяца (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прокуратура требовала изменить меру пресечения с невнесенного залога в 100 млн грн на содержание под стражей. Сам Микитась заявил журналистам, что залог вносить не собирается.

Максим Микитась

Максим Микитась

Теперь он в ближайшие два месяца обязан находится по месту жительства с ношением электронного браслета и без возможности внесения залога.

Под зданием суда протестовали активисты. Они скандировали "Микитася на нары", в руках держали плакаты "Основатель строительной пирамиды Микитась должен быть наказан!" и другие.

Суд вынес новое решение по скандальному застройщику Микитасю

"Страна"

Суд вынес новое решение по скандальному застройщику Микитасю

"Страна"

Суд вынес новое решение по скандальному застройщику Микитасю

"Страна"

Суд вынес новое решение по скандальному застройщику Микитасю

"Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • 14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 миллион гривен.

  • 20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.

  • 29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала взять под стражу Максима Микитася.

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