Очередное перемирие на фронте, как правило, приводит к активизации "тихой войны" как на оккупированных территориях, так и на свободной Украине. Не стало исключением и нынешнее.

Буквально на днях прошло сообщение, что из временно оккупированного Донецка в Константиновку был выведен двойной агент Сергей Лукьяненко. По известным на сегодня данным он служил в "управлении внутренней безопасности" так называемой военной прокуратуры "Народной милиции ДНР" и имел прямое отношение к нашим военнопленным.

Даже те данные, которые просочились в печать, свидетельствуют либо о достаточно большой информированности самого агента, либо (что бывает чаще) о том, что наши спецслужбы через него "легализуют" информацию, полученную агентурным путем. Это нормальная практика и никто особо не скрывает, что на оккупированных территориях есть агенты наших спецслужб.

Интересно, что Лукьяненко в очередной раз подтверждает тезис о том, что всем на оккупированном Донбассе заправляют россияне. Так, "отделом", в котором "служил" Лукьяненко, заправляет "кадровый российский офицер Щедринов Дмитрий Васильевич", который весной 2014-го руководил, в числе прочего, захватом здания областной прокуратуры в Донецке. По известным данным этот человек 1969 г.р. сделал карьеру в российских силовых структурах. Принимал участие в боевых действиях в Чечне в составе 106-й воздушно-десантной дивизии, был в Косово в 2000-2001 гг. в составе миротворческой миссии.

В марте 2014-го принимал участие в аннексии Крыма на командной должности - "заместитель командира разведывательного взвода "1-го сводного полка Народного ополчения Республики Крым". В мае того же года прибыл в Донецк и оказался, что называется, в гуще событий, координируя "народные протесты". Лично принимал участие в первом штурме Донецкого аэропорта 26 мая. А затем был назначен на должность "начальника управления специальных операций генеральной прокуратуры ДНР". То есть, человек даже по меркам оккупированных территорий "заслуженный". И тем более важно, что ныне есть задокументированные факты, которые могут помочь привлечь конкретного человека к уголовной ответственности за прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны и за военные преступления, которые он совершал на нашей территории.

Стоит также отметить и другой факт: практически впервые наши спецслужбы озвучивают в публичной сфере и еще один немаловажный факт - в руках боевиков есть наши военнослужащие, которые считаются пропавшими без вести и поэтому даже не включаются в списки на обмен. Теперь, имея на руках свидетельства Лукьяненко, наша комиссия в Минске вполне может потребовать включить этих пленных в списки. А значит, шанс вернуться домой у наших военнослужащих увеличивается.

Лукьяненко также подтвердил тот факт, что по-прежнему в руках боевиков находится танкист 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко. Он попал в плен еще 18 января 2015-го, когда принимал участие в знаменитой операции по уничтожению Путиловского моста. По непонятной причине из всех, кого взяли в плен в ходе той операции, он единственный уже более четырех лет не попадает под обмен.

Новости Тих скрип скреп

Причины, по которым двойных агентов выводят из игры и об этом становится известно широкой общественности, вполне очевидны.

Прежде всего, это информационное противостояние. Каждый такой случай приводит к очень большому "перетряхиванию" личного состава оккупационных подразделений и служб. В таких "коллективах" создается обстановка подозрительности, которая вовсе не способствует активной деятельности. И значит, нам приносят гораздо меньше вреда, чем могли бы.

Серьезное влияние подобные случаи оказывают и на общественное мнение внутри страны - граждане видят, что спецслужбы ведут планомерную работу, а это увеличивает степень доверия к силовикам.

Вряд ли стоит говорить, что через такие вот информационные каналы мы косвенно воздействуем и на наших западных союзников - напомнить западным политикам и обывателям с кем именно мы воюем на Донбассе никогда не лишне.

По таким же причинам оккупационные власти разворачивают аналогичные информационные кампании. Правда, "сор из избы" они стараются не выносить, сосредоточившись на поиске "шпионов" среди гражданского населения. Из недавних случаев стоит назвать, например, приговор в виде 12 лет лишения свободы жителю Луганска Денису Секацкому (1986 г.р).

По мнению оккупантов, это агент СБУ под псевдонимом "Швед", который "осуществлял сбор и передачу данных о военных частях и военнослужащих Народной Милиции ЛНР. Он также фотографировал участки границы между "ЛНР" и Россией, фиксировал прибытие колонн с гуманитарным грузом из РФ и посредством приложения Viber передавал списки государственных номеров автомобилей". Но к этой истории много вопросов. Так, Секацкий с апреля 2016-го считался пропавшим без вести и, судя по открытым данным, пропал он на территории Российской Федерации, куда якобы выехал через Новошахтинск.

Несмотря на то, что на линии соприкосновения пока не стреляют и не гибнут наши военнослужащие, "тихая война" продолжается. Имея хорошую подготовку и ресурсы целого государства нашим силовикам пока удается выполнять большинство поставленных перед ними задач достаточно эффективно.

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