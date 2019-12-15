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15 декабря • обновлено в 23:01
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В Сумах жестоко избили депутата от "Слуги народа": первые подробности

1.2т
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В Сумах в воскресенье, 15 декабря, двое мужчин в балаклавах избили народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, также показав фото побоев. Ананченко рассказал, что нападение произошло, когда он возвращался домой.

"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – подчеркнул депутат.

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Президент Украины Владимир Зеленский и Михаил Ананченко

Президент Украины Владимир Зеленский и Михаил Ананченко

Facebook/Михайло Ананченко

"Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле", – написал он.

Ананченко добавил, что надеется на быструю реакцию правоохранителей на случившееся.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 11 декабря на заседании аграрного комитета Верховной Рады произошла драка. Представители ВО "Свобода" затеяли разборки, пытаясь добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

  • Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в результате был госпитализирован в больницу. У него подозревают сотрясение мозга.

  • Правоохранители 12 декабря провели обыски жилья и задержали Алексея Кайду, участника драки. Обыски провели также у Олега Куцины.

  • Вскоре стало известно, что экс-депутата от партии "Свобода" Эдуарда Леонова также госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, ушибы грудной клетки в области печени и ушибом стопы.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Сумы
Теги
депутат Партия Слуга народа фотографии
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Иванов Александр
Иванов Александр
Уже? Что-то рановато! Или уже успел отличиться...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв майдан!
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Dell Alex
Dell Alex
Да это же праздник ))
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