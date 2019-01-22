Собственно, наличие национальных религиозных особенностей и трактовок не должно ни у кого вызывать ни отвращения, ни неприятия.

Обладать некими свойственными только твоему народу особенностями это нормально, и как следствие отразиться это может и должно в символике.

Вот вы знаете, как выглядит к примеру болгарский крест?

А выглядит он весьма особенно, вот как:

А крест коптской церкви?

По-моему просто замечательный!

А вот крест расположенный в гербе Вселенского - Константинопольского патриарха:

Он очень красивый, но отличается от креста греческого:

Латинский крест от греческого отличается незначительно, он такой же простой, но не равносторонний, а слегка вытянутый:

Весьма интересно выглядит сербский крест:

Интересный он наиболее тем, что является копией герба, ну или семейного символа имперской династии Константинополя - Палеологов:

Герб Палеологов, как и сербский крест, расшифровывается еще интереснее!

Чтыре буквы Β (вита), означают девиз "Βασιλεὺς Βασιλέων, Βασιλεύων Βασιλευόντων" или "Царь царей царствующий над царями", или еще точнее "Базилевс Базилевсов Базилевствующий над Базилевсами" (ну не знали греки слова царь).

Македонский крест:

Крест название которого нам навязывают как "русский православный" выглядит вот так:

Именно такой крест вручили князю Владимиру на памятнике посвященному 1000-летию России установленному в 1862 году в Новгороде:

"Русский" крест, по мнению кремлевских баснописцев выглядит немного иначе, в нем на одну перекладину меньше:

Вот только все эти московские басни про крест, как и про 1000 летнюю историю России - наглая ложь!

Восьмиконечный крест был утвержден в 1551 году в Москве самозванцем Иваном Грозным. Он утвердил его как основной символ, для своей находящейся в канонической изоляции от всего христианского мира секты!

Именно поэтому он начал использоваться как символ Третьего Рима, как символ российской имперской государственной и военной символики.

Восьмиконечный крест с косой перекладиной помещался на гербе Русского государства с 1577 по 1625 год. Позже был был заменен на третью корону.

Украинский историк Вадим Михайлович Щербаковский писал, что этот крест - исключительно московский и в Украине никогда на церквях не устанавливался!

“Это крест не украинский (руський), а московский, и введен в Москве еще в XV веке умышленно и с политической целью. В Галичине он был пропагандируемый москвофилами. У греков такого креста не было. Его не следует относить и к украинскому орнаменту, он никогда не использовался в народном орнаменте”.

Так каким же был, как выглядел настоящий Руський крест?

Не знаете?

А искать его описания не надо, именно его держит князь Владимир на установленном в Киеве в 1853 году памятнике.

При этом, как видите, Руський крест - Латинский!

Почему?

Да потому что не было на момент крещения Киева никакой разницы между Римом и Константинополем, и символика использовалась у них единая. Да и собственно не было никакой Византийской империи, была Ромейская или - то бишь Римская, но на греческий манер.

Правда на России с этим фактом никогда не согласятся, ибо война с Римом - это священное обязательство каждого фанатика Третьего Рима. И Москва готова стать на сторону злейшего врага христианства, лишь бы Рим пал. Что она уже и пыталась сделать в 1441 году, когда отказалась признавать союз христианских церквей против наступления Османов. Вот только, это уже другая история....

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