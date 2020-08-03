МИД РФ запутался в показаниях, оправдывая "вагнеровцев", задержанных в Беларуси

Министерство иностранных дел России заявило, что задержание 33 наемников ЧВК Вагнер в Беларуси якобы безосновательно. Тем временем консул РФ, который навестил подозреваемых, заявил, что они собирались улететь из Минска в Стамбул, а оттуда – в Венесуэлу.

Официальную позицию главного российского внешнеполитического ведомства изложили на его сайте по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко.

"Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником", – сказано в заявлении российского МИДа.

Также в нем отмечается, что Москва настаивает на объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан.

В свою очередь российский консул Кирилл Плетнев в эфире российского телевидения заявил, что наемники ЧВК Вагнера, задержанные в Беларуси, якобы собирались транзитом через Минск и Стамбул добраться до одной из стран Латинской Америки. Ранее на допросе каждый третий подозреваемый называл целью Венесуэлу.

"Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", – цитирует слова российского дипломата "Новая газета".

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