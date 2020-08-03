МИД РФ запутался в показаниях, оправдывая "вагнеровцев", задержанных в Беларуси
МИД РФ возмущен задержанием наемников ЧВК Вагнера в Беларуси.
Министерство иностранных дел России заявило, что задержание 33 наемников ЧВК Вагнер в Беларуси якобы безосновательно. Тем временем консул РФ, который навестил подозреваемых, заявил, что они собирались улететь из Минска в Стамбул, а оттуда – в Венесуэлу.
Официальную позицию главного российского внешнеполитического ведомства изложили на его сайте по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко.
"Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником", – сказано в заявлении российского МИДа.
Также в нем отмечается, что Москва настаивает на объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан.
В свою очередь российский консул Кирилл Плетнев в эфире российского телевидения заявил, что наемники ЧВК Вагнера, задержанные в Беларуси, якобы собирались транзитом через Минск и Стамбул добраться до одной из стран Латинской Америки. Ранее на допросе каждый третий подозреваемый называл целью Венесуэлу.
"Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", – цитирует слова российского дипломата "Новая газета".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Между тем в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков группы Вагнера имеют украинское гражданство.
После этого в Службе безопасности Украины заявили, что будут инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также подтвердил, что среди боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, могут быть люди с двойным гражданством, включая украинское.