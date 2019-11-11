Сьогодні мене викликали в СБУ в якості свідка по справі про "убиение мирных граждан Москвы" під час боїв за Луганський аеропорт в липні 2014 року.

Під час бою 20 липня 2014 року я командував штурмовою ротою. Ми проривали блокаду Луганського аеропорту біля населеного пункту Георгіївка, брали дві позиції сепаратистів.

Коли ми фактично відрізали їм дорогу на Луганськ, вони на двох транспортних засобах намагалися прорватися через нас і відстрілюватися. Ми відкрили по них вогонь, транспортні засоби зупинилися. Ми повитягували звідти сєпарів, взяли в полон. Серед них були поранені – внаслідок бою.

Новости Бої за Луганський аеропорт були справжнім пеклом

Одному з них ми надали першу медичну допомогу, завантажили їх усіх, близько 12 осіб, в ту саму машину, якою вони їхали, і відправили в безпечне місце, де є медицина.

Ігор Лапин в Георгіївці в липні 2014 року Facebook Игорь Лапин

Одного з них – Оруджева - доставили до лікарні міста Щастя. Згідно документів, він був наказом "атамана войска Донского Козицина" призначений начальником відділу забезпечення. В лікарні йому зробили операцію, але від поранень він помер. Там його і поховали.

Потім в 2016 році за запитом не знаю якої сторони зробили ексгумацію тіла і передали його на окуповану територію.

В СБУ я розповів, як відбувався бій, як відбувалась атака. В мене є відео, є фото, зокрема, фото тих транспортних засобів, набитих російською зброєю – "братской гуманитарной помощью".

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Все це я можу надати слідству. Жодних підписок про невиїзд та інших запобіжних заходів щодо мене не обирали.

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