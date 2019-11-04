Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув в непідконтрольну частину населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР". Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. При цьому російський депутат розгулював по Золотому на очах у ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

Поява російського депутата в Золотому-5 є продовженням гуманітарної агресії з боку Російської Федерації. Росія всіляко намагалася продемонструвати світу, що вона не є стороною війни на Донбасі. Але, як ми бачимо, коли мова заходить про політичні забаганки Кремля щодо України, на нашій території відразу з’являються представники Росії.

Зрозуміло, що більшою мірою це сигнал для мешканців окупованих територій. Мовляв, тепер там Росія. Там російські представники, російські гроші російська перевіряючи сторона, російські паспорти, які роздають на Донбасі.

Це все несе загрозу національній безпеці України. І я дуже здивований, що на такий акт інформаційної агресії ніяк не відреагувало МЗС чи Офіс президента. В публічному просторі я взагалі не бачив жодної заяви. Не було жодного звернення до наших країн іноземних партнерів. Не було накладено персональних санкцій за перебування на окупованих територіях представника російської влади.

Ми програємо, ще не почавши бій

Що ми бачимо? Що українська влада, незважаючи на жахливі порушення з боку Росії міжнародного і гуманітарного права, фактично засунула свій язик… далеко.

Тоді постає питання: якщо ви не можете реагувати на такі елементарні, прості речі, то як ви збираєтеся вести прямі перемовини з Путіним? Якщо розпочнуться якісь більш серйозні дії, чи зможете ви відреагувати? Я думаю, що ні. Ми вже показали агресору, що він може спокійно, в наглу робити такі провокації, і відповіді від України не буде.

Я вже не покладаю жодних позитивних сподівань ані на нормандський формат разом з Зеленським, ані на "Мінськ", ані на будь-який інший формат. Ми просто бачимо абсолютну імпотентність нової влади і нового МЗС, їх неспроможність реагувати на такі загрози.

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Для будь-якого дипломата були б дуже серйозним сигналом того, що Росія не збирається йти на ті чи інші вимоги України, які обумовлені міжнародним правом, а буде продовжувати акт агресії, буде продовжувати захищати геополітичні інтереси Росії, а фактично працювати на знищення української державності. Зокрема, і в такий спосіб.

Такий маленький жест, як поява російського депутата в Золотому-5, насправді для будь-якої людини, яка займається питаннями війни і миру, був би дуже серйозний дзвінок про те, що майбутні домовленості між Зеленським і Путіним, які збираються легалізувати на нормандській зустрічі, аж ніяк не підуть на забезпечення національних інтересів України.

Ми програємо, ще не почавши бій.

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