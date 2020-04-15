МХП пытается отбелиться после правонарушений своих сотрудников - СМИ
В течение одного дня, 11 апреля, сразу два сотрудника холдинга "Мироновский хлебопродукт" совершили серьезные правонарушения: один из них сбил на своем автомобиле велосипедиста, другой – устроил стрельбу на дороге. В МХП действия своих сотрудников называют "неприятными инцидентами" и призывают СМИ воздержаться от "публичных приговоров".
Такой призыв к журналистам озвучен в комментарии прессслужбы МХП журналистам "Укринформа".
"В МХП честно относятся к своим сотрудникам, а также ко всем гражданам Украины. Именно поэтому мы сообщаем о двух неприятных инцидентах, которые произошли в последние дни с участием наших представителей", - отмечается в сообщении.
При этом, вызвал широкий резонанс лишь один из двух случаев: сбитие сотрудником МХП велосипедиста неподалеку от села Туровка в Тернопольской области .. О нем в компании сообщили сами, попробовав попутно переложить вину на пострадавшего.
"Велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он в больнице, угрозы его жизни нет. Представитель МХП был трезвым", - настаивают в компании.
Второй случай произошел также 11 апреля, в Киеве – и вызвал бурную реакцию в обществе. О том, что один из сотрудников МХП, бывший сотрудник правоохранительных органов, устроил стрельбу на дороге, сообщал, в частности, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Знакомьтесь, это Бездетный Виталий Владимирович, ему 39 лет. Виталий когда-то работал в милиции. Был освобожден в 2006 году. Пошел работать в частные охранные структуры. Сейчас работает консультантом по безопасности в холдинге "Мироновский хлебопродукт". У Виталия есть хобби - он любит стрелять у людей, которые ему не нравятся. Например, если ему показалось, что его кто-то подрезал на дороге, он не мирится с этим, а может догнать того водителя и выстрелить ему прямо в окно автомобиля из огнестрельного оружия", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.
По словам заместителя министра, около 20:00 11 апреля на Набережном шоссе Бездетного разозлило то, что ему якобы не предоставили преимущество в движении при заезде на мост Метро. Поэтому он устроил погоню за "БМВ", водитель которого "оскорбил" сотрудника МХП - и, догнав, начал стрелять по авто, повредив правое стекло передней двери автомобиля. Водитель "БМВ" не пострадал.
Уже через час злоумышленника задержала полиция. По данным Геращенко, такой способ решения конфликтов, как стрельба, Бездетный только в этом году применил уже во второй раз.
Сотруднику МХП инкриминировали совершение преступления по ч.4 ст.296 УК Украины – хулиганство с использованием оружия, с оговоркой, что в случае, если будет установлено, что выстрел мог стать смертельным для водителя "БМВ", дело будет переквалифицировано по статье 115 УК Украины – "покушение на умышленное убийство". Прокуратура требовала оставить злоумышленника под стражей без права освобождения под залог. Но суд принял неожиданно мягкое решение – и отпустил Бездетного под ночной домашний арест.
В МХП интересом медиа к освещению опасного "хобби" их сотрудника возмущены.
"Предприятия холдинга открыты к сотрудничеству и предоставят всю необходимую информацию. В то же время просим воздержаться от предвзятой публичной оценки данных событий, а также о "публичных приговоров" до завершения следствия", - призвали в холдинге.