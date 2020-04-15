МХП пытается отбелиться после правонарушений своих сотрудников - СМИ

В течение одного дня, 11 апреля, сразу два сотрудника холдинга "Мироновский хлебопродукт" совершили серьезные правонарушения: один из них сбил на своем автомобиле велосипедиста, другой – устроил стрельбу на дороге. В МХП действия своих сотрудников называют "неприятными инцидентами" и призывают СМИ воздержаться от "публичных приговоров".

Такой призыв к журналистам озвучен в комментарии прессслужбы МХП журналистам "Укринформа".

"В МХП честно относятся к своим сотрудникам, а также ко всем гражданам Украины. Именно поэтому мы сообщаем о двух неприятных инцидентах, которые произошли в последние дни с участием наших представителей", - отмечается в сообщении.

При этом, вызвал широкий резонанс лишь один из двух случаев: сбитие сотрудником МХП велосипедиста неподалеку от села Туровка в Тернопольской области .. О нем в компании сообщили сами, попробовав попутно переложить вину на пострадавшего.

"Велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он в больнице, угрозы его жизни нет. Представитель МХП был трезвым", - настаивают в компании.

Второй случай произошел также 11 апреля, в Киеве – и вызвал бурную реакцию в обществе. О том, что один из сотрудников МХП, бывший сотрудник правоохранительных органов, устроил стрельбу на дороге, сообщал, в частности, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Знакомьтесь, это Бездетный Виталий Владимирович, ему 39 лет. Виталий когда-то работал в милиции. Был освобожден в 2006 году. Пошел работать в частные охранные структуры. Сейчас работает консультантом по безопасности в холдинге "Мироновский хлебопродукт". У Виталия есть хобби - он любит стрелять у людей, которые ему не нравятся. Например, если ему показалось, что его кто-то подрезал на дороге, он не мирится с этим, а может догнать того водителя и выстрелить ему прямо в окно автомобиля из огнестрельного оружия", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Виталий Бездетный открыл стрельбу на дороге Facebook Антона Геращенко

По словам заместителя министра, около 20:00 11 апреля на Набережном шоссе Бездетного разозлило то, что ему якобы не предоставили преимущество в движении при заезде на мост Метро. Поэтому он устроил погоню за "БМВ", водитель которого "оскорбил" сотрудника МХП - и, догнав, начал стрелять по авто, повредив правое стекло передней двери автомобиля. Водитель "БМВ" не пострадал.

Оружие, изъятое у Бездетного при задержании Facebook Антона Геращенко

Уже через час злоумышленника задержала полиция. По данным Геращенко, такой способ решения конфликтов, как стрельба, Бездетный только в этом году применил уже во второй раз.

Сотруднику МХП инкриминировали совершение преступления по ч.4 ст.296 УК Украины – хулиганство с использованием оружия, с оговоркой, что в случае, если будет установлено, что выстрел мог стать смертельным для водителя "БМВ", дело будет переквалифицировано по статье 115 УК Украины – "покушение на умышленное убийство". Прокуратура требовала оставить злоумышленника под стражей без права освобождения под залог. Но суд принял неожиданно мягкое решение – и отпустил Бездетного под ночной домашний арест.

Прокуратура обжалует решение суда по ночному домашнему аресту в апелляционной инстанции Facebook Антона Геращенко

В МХП интересом медиа к освещению опасного "хобби" их сотрудника возмущены.

"Предприятия холдинга открыты к сотрудничеству и предоставят всю необходимую информацию. В то же время просим воздержаться от предвзятой публичной оценки данных событий, а также о "публичных приговоров" до завершения следствия", - призвали в холдинге.

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