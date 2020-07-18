Трагедия с MH17 на Донбассе: Енин раскрыл подлый прием России с "наездом" на Украину

Новое расследование Нидерландов по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом Россия попыталась использовать для пропаганды против Украины.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Так, российские медиа ранее заявили, что расследование касается вопроса, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.

В материалах росСМИ заявлялось, что расследование началось "против Украины".

Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий РФ накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до сбития этим "Буком" малайзийского Боинга", – пояснил Енин.

Евгений Енин. РБК-Украина

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