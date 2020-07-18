Трагедия с MH17 на Донбассе: Енин раскрыл подлый прием России с "наездом" на Украину
Россия распространила пропаганду против Украины из-за крушения Boeing 777.
Новое расследование Нидерландов по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом Россия попыталась использовать для пропаганды против Украины.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Так, российские медиа ранее заявили, что расследование касается вопроса, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.
В материалах росСМИ заявлялось, что расследование началось "против Украины".
Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий РФ накануне катастрофы.
"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до сбития этим "Буком" малайзийского Боинга", – пояснил Енин.
Евгений Енин. РБК-Украина
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившиеся на борту.
В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.
В Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест перед посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 рейса МН17, сбитого на Донбассе 2014 года.
Европейский Союз призвал Россию признать свою причастность к сбитию самолета авиакомпании Malaysia Airlines.