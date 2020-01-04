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4 января • обновлено в 20:24
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"Международные детективы": сотрудников Нацполиции и СБУ разоблачили в "сливе" информации иностранным дипмиссиям

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Бывших и действующих сотрудников Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины разоблачили в "сливе" информации иностранным дипломатическим миссиям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook. Отмечается, что информацию они получали во время проведения незаконных мероприятий.

"Подразделение кибербезопасности Главка прекратило деятельность организованной группировки так называемых "международных детективов", в состав которого входили бывшие и действующие сотрудники Нацполиции и Службы. Они специализировались на сбыте информации, полученной при проведении незаконных мер, в том числе представителям иностранных дипломатических миссий", – говорится в сообщении.

Сотрудников Нацполиции и СБУ разоблачили в "сливе" информации

Сотрудников Нацполиции и СБУ разоблачили в "сливе" информации

ФБ СБУ

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Сотрудников Нацполиции и СБУ разоблачили в "сливе" информации

Сотрудников Нацполиции и СБУ разоблачили в "сливе" информации

ФБ СБУ

Сотрудников Нацполиции и СБУ разоблачили в "сливе" информации

Сотрудников Нацполиции и СБУ разоблачили в "сливе" информации

ФБ СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР разоблачило масштабную схему "откатов", в которой были замешаны сотрудники СБУ и государственного предприятия стратегического значения "Артемсоль".

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Автор
Марина Погорилко
Теги
Национальная полиция Украины Служба безопасности Украины
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