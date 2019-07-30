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Жених погиб, а мама в коме: подробности жуткого ДТП под Одессой

3.1т Читать материал на украинском

В Одесской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль, в котором находилась семья.

В результате один человек погиб и еще пятеро получили травмы. OBOZREVATEL узнавал подробности.

Трагедия произошла на трассе Одесса – Рени возле с. Великий Дальник 27 июля. По данным ГУНП Одесщины, водитель буса Ford не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Opel.

В легковом авто находились супруги Анатолий и Наталья Быткины с 19-летней дочерью Татьяной и будущим зятем, 20-летним Арсением Кольчиком.

Наталья Быткина с дочерью Татьяной

Наталья Быткина с дочерью Татьяной

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В результате удара легковушка превратилась в груду металла, а микроавтобус "ушел" в кювет. Прибывшие медики на месте оказали помощь пострадавшим, после чего доставили их в больницы.

Как рассказала нашим журналистам друг семьи Наталья Емельянова, врачам не удалось спасти жизнь Арсения.

"Парень умер в тот же день после операции. Состояние Натальи очень тяжелое, она в коме. Врачи делают все возможное... Она сейчас между жизнью и смертью", – рассказала женщина, добавив, что пострадавшая работает учительницей младших классов в одесской школе №118.

Муж и дочь Натальи также находятся в медучреждениях, однако их травмы не столь тяжелые.

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

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ДТП под Одессой

ДТП под Одессой

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Автомобили столкнулись на трассе у села Великий Дальник

Автомобили столкнулись на трассе у села Великий Дальник

Google. Maps

Также пострадал вероятный виновник ДТП 42-летний водитель Ford Сергей Т., который ехал в авто вместе с тещей. На сегодняшний день мужчина находится в общей палате терапевтического отделения одной из больниц.

"Очевидцы говорили, что после аварии водитель бегал и кричал, что это он во всем виноват. Когда приехала скорая, он упал возле машины на землю. Думаю, он сделал это специально", – отметила друг семьи Быткиных.

По ее словам, водитель Ford всячески пытается избежать ответственности. "Но я не позволю замять дело. Очень прошу всех, кто видел или снял на регистратор ДТП, связаться со мной", – сказала нам Наталья Емельянова.

Водитель Ford лежит на земле...

Водитель Ford лежит на земле...

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...и ходит около места происшествия

...и ходит около места происшествия

Facebook: Natalie Veliksar-Volkova

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кто желает помочь семье, номер карточки ПриватБанка: 5168 7554 2442 9898 – Татьяна Быткина.

19-летняя Татьяна Быткина. Девушка находится в больнице

19-летняя Татьяна Быткина. Девушка находится в больнице

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля на трассе Одесса – Рени погибла семья с 10-летним ребенком. Легковой автомобиль, в котором находились люди, столкнулся с грузовиком, водитель которого совершал поворот.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП авто криминал
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