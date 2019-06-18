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Меткий выстрел! Появилось видео разгрома позиции "ДНР"

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Бойцы Объединенных сил на Донбассе, где идет война за независимость Украины, уничтожили огневую точку террористов на Светлодарской дуге.

Зрелищное видео удара по оккупантам опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Уничтожение вражеской пулеметной точки, которая постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов. Меткий выстрел противотанковой управляемой ракеты (ПТУР)", — написал он.

Меткий выстрел! Появилось видео разгрома позиции "ДНР"

Скриншот видео

Также Москаленко сообщил, что в результате спецоперации один террорист ликвидирован, двое – ранены.

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Как сообщал OBOZREVATEL, террористы впали в панику из-за недавних мощных "ответок" украинских военных на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Войну не скоро остановят, как же отказаться от такой выгоды - прямая материальная заинтересованность тех, кто на этом зарабатывает, как поставщики всего и вся для армии, так и добробаты, которые грабят Донбасс, к тому же, на войне ты вроде как патриот и герой, а с войны придешь - ни зарплаты, ни работы и все презирают как карателя. И еще один аспект - война это такая точка причинения боли России, можно бить в нее бесконечно, никто на западе по большому счету не понимает, что происходит на Донбассе. Никто не понимает, что война на Украине гpaждaнcкaя.
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Маслов Олег
Маслов Олег
ivanov koly, мне тебя искренне жаль, если ты думаешь что на войне не зарабатывают... даже ты, мудак, зарабатываешь на написании комментов, которые искусственно маскируют проделки прошлой власти
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Petrova Kristina, "Обоз". Тебе нравится это шоу ватных уродцев? Дяревня тут свое " глубокомыслие" исптажняет.
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