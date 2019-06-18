Меткий выстрел! Появилось видео разгрома позиции "ДНР"

Бойцы Объединенных сил на Донбассе, где идет война за независимость Украины, уничтожили огневую точку террористов на Светлодарской дуге.
Зрелищное видео удара по оккупантам опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
"Уничтожение вражеской пулеметной точки, которая постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов. Меткий выстрел противотанковой управляемой ракеты (ПТУР)", — написал он.
Скриншот видео
Также Москаленко сообщил, что в результате спецоперации один террорист ликвидирован, двое – ранены.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы впали в панику из-за недавних мощных "ответок" украинских военных на Донбассе.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.