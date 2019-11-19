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19 ноября • обновлено в 11:26
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"Металлические болванки!" В передаче катеров Украине указали на подлость Кремля

1.8т
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Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Об этом "Апострофу" сообщил российский адвокат Николай Полозов. Юрист отметил, что катера проходят в российской суде, как вещественные доказательства и были переданы Украине только на ответственное хранение.

"Катер "Бердянск" был обстрелян – есть несколько пробоин. На буксир "Яны Капу" совершался навал, был поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы – Ред.). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России и на корабли не монтировались", – говорится в сообщении.

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Также с катеров россияне сняли весь боезапас – там нет ни одного патрона и снаряда.

"Но до момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать, ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок", – добавил Полозов.

"Металлические болванки!" В передаче катеров Украине указали на подлость Кремля

Напомним, что Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах их вообще забрали?требовать нужно было что бы как были такие и вернули а не брать разобранные это роция обязана их вернуть была
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Корабли находятся у Украины на ответственном хранении. Что означает признание Украиной правомочности российского суда в отношении провокации, устроенной в Керченском проливе. А также то, что теперь у России больше нет заботы "выбивать" из Украины долги за хранение и содержание этих кораблей. Хорошо, хоть 3 миллиона баксов заплатили за почти год хранения этого металлолома.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Да уж, смеялись всей Россией, разглядывая секреты хрюканских линкоров.
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