"Металлические болванки!" В передаче катеров Украине указали на подлость Кремля

Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Об этом "Апострофу" сообщил российский адвокат Николай Полозов. Юрист отметил, что катера проходят в российской суде, как вещественные доказательства и были переданы Украине только на ответственное хранение.

"Катер "Бердянск" был обстрелян – есть несколько пробоин. На буксир "Яны Капу" совершался навал, был поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы – Ред.). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России и на корабли не монтировались", – говорится в сообщении.

Также с катеров россияне сняли весь боезапас – там нет ни одного патрона и снаряда.

"Но до момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать, ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок", – добавил Полозов.

Напомним, что Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

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