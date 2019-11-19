"Металлические болванки!" В передаче катеров Украине указали на подлость Кремля

Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе корабли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.
Об этом "Апострофу" сообщил российский адвокат Николай Полозов. Юрист отметил, что катера проходят в российской суде, как вещественные доказательства и были переданы Украине только на ответственное хранение.
"Катер "Бердянск" был обстрелян – есть несколько пробоин. На буксир "Яны Капу" совершался навал, был поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы – Ред.). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России и на корабли не монтировались", – говорится в сообщении.
Также с катеров россияне сняли весь боезапас – там нет ни одного патрона и снаряда.
"Но до момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать, ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок", – добавил Полозов.
Напомним, что Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
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