Место крушения Ан-26 в Чугуеве показали с высоты

Мирослав Семенюк Расследования 11:32, 27.09.2020 Обновлено: 11:48, 27.09.2020

Опубликованы фото места крушения самолета ВСУ Ан-26 в Чугуеве с высоты птичьего полета.

Снимки, сделанные утром 26 сентября с помощью дрона, показало издание "Сегодня" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фото видно обломки самолета возле трассы, военную технику и людей.

При этом на второй полосе образовалось огромная пробка из автомобилей.

Место крушения Ан-26 в Чугуеве с высоты птичьего полета
Facebook Сегодня
На фото видно обломки самолета возле трассы
Facebook Сегодня
Снимки сделаны утром 26 сентября с помощью дрона
Facebook Сегодня
На второй полосе трассы образовалось огромная пробка
Facebook Сегодня
Возле упавшего самолета видно много военной техники и людей
Facebook Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL:

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