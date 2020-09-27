Место крушения Ан-26 в Чугуеве показали с высоты
Опубликованы фото места крушения самолета ВСУ Ан-26 в Чугуеве с высоты птичьего полета.
Снимки, сделанные утром 26 сентября с помощью дрона, показало издание "Сегодня" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На фото видно обломки самолета возле трассы, военную технику и людей.
При этом на второй полосе образовалось огромная пробка из автомобилей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Оказалось, что у левого двигателя разбившегося самолета ВСУ Ан-26 был превышен срок службы.