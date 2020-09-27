Место крушения Ан-26 в Чугуеве показали с высоты

Опубликованы фото места крушения самолета ВСУ Ан-26 в Чугуеве с высоты птичьего полета.

Снимки, сделанные утром 26 сентября с помощью дрона, показало издание "Сегодня" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фото видно обломки самолета возле трассы, военную технику и людей.

При этом на второй полосе образовалось огромная пробка из автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL: