Подозреваемый в убийстве семи человек в селе Новоселица Житомирской области Анатолий Захаренко якобы намеревался закопать своих жертв и найти одного сбежавшего, которому удалось спастись.

По словам местных жителей, об этом он говорил, когда на место происшествия прибыли правоохранители, пишет "КП в Украине".

"Когда на пруд приехала полиция, говорят в селе, Толик встретил их словами: "А вы че так рано? Я бы до утра их закопал и восьмого нашел, застрелил", – отмечает издание.

Также они рассказали о единственный выживший, которому удалось избежать гибели, пробежал около 3-4 километров. В дом его впустили только в центре села. Мужчина прятался под диваном.

Кроме того, местные "авторитеты" якобы уговаривали Захаренко сдаться и тот сам позвонил в полицию.

"К тому времени по всему селу стоял лай собак, половина жителей уже не спала и знала о произошедшем. Позвонили и детям Толика. Местные "авторитеты" перезванивались, решали, что делать. В селе кипиш был, всех на уши подняли. Это ж не один труп, что можно было прикопать. Позвонили Толику, сказали: "Ты попал. Давай-ка ты сам в полицию звони. Хоть и не явка с повинной, но зачтется". Пока то да се, набрали номер полиции только через полтора часа после убийства - Толик и тот выживший, почти одновременно, Толик вроде успел первый. И жене он позвонил", – рассказали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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