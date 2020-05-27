Подозреваемый в убийстве семи человек в селе Новоселица Житомирской области Анатолий Захаренко якобы намеревался закопать своих жертв и найти одного сбежавшего, которому удалось спастись.
По словам местных жителей, об этом он говорил, когда на место происшествия прибыли правоохранители, пишет "КП в Украине".
"Когда на пруд приехала полиция, говорят в селе, Толик встретил их словами: "А вы че так рано? Я бы до утра их закопал и восьмого нашел, застрелил", – отмечает издание.
Также они рассказали о единственный выживший, которому удалось избежать гибели, пробежал около 3-4 километров. В дом его впустили только в центре села. Мужчина прятался под диваном.
Кроме того, местные "авторитеты" якобы уговаривали Захаренко сдаться и тот сам позвонил в полицию.
"К тому времени по всему селу стоял лай собак, половина жителей уже не спала и знала о произошедшем. Позвонили и детям Толика. Местные "авторитеты" перезванивались, решали, что делать. В селе кипиш был, всех на уши подняли. Это ж не один труп, что можно было прикопать. Позвонили Толику, сказали: "Ты попал. Давай-ка ты сам в полицию звони. Хоть и не явка с повинной, но зачтется". Пока то да се, набрали номер полиции только через полтора часа после убийства - Толик и тот выживший, почти одновременно, Толик вроде успел первый. И жене он позвонил", – рассказали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая.
Охотник Анатолий Захаренко, который застрелил семь человек в Житомирской области, заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
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