Местные недовольны: стало известно о новой подлости террористов в жилых районах Донбасса

Во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях части и подразделения 1 и 2 АК "Л/ДНР" оборудовали боевые позиции вблизи жилых домов, чем вызвали недовольство местного населения.

Как сообщает в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, это связано с тем, что с 22 по 25 января российской оккупационной администрацией было проведено командно-штабное учение по территориальной обороне.

Во время этих мероприятий террористов отрабатывались вопросы эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной военными действиями, развертывания пунктов временного размещения пострадавших, обеспечения их предметами первой необходимости, выявление и задержание разведывательных групп.

"Отмечалось приведение частей и подразделений 1 и 2 АК оккупационных войск в высшую степень боевой готовности, развертывание пунктов управления и пунктов приема личного состава с практической отработкой вопросов приема военнообязанных", — сообщил Тымчук.

Война на Донбассе Минобороны

24-25 января на полигонах “Центральный” и “Удалой” с личным составом оккупационных войск, который не принимал участия в командно-штабном учении, были проведены мероприятия по боевой подготовке с проведением практических стрельб, в том числе из вооружения ББМ (в основном — БМП-1,2). Также прошли показательные батальонно-тактические учения с частями и подразделениями 2 АК "ЛНР" по теме “Батальон в наступлении”.

Согласно единого плана Южного военного округа ВС РФ, 26 января на полигоне “Славный” были проведены стрельбы с артиллерийскими и минометными расчетами частей и подразделений 1 АК "ДНР".

С 28 января на полигоне “Приморский” проводятся тактические учения с частями и подразделениями 1 АК "ДНР".

"В Сорокино (территория, контролируемая "ЛНР") противник создает оперативный резерв ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Командование российских оккупационных войск проводит мероприятия по организации долгосрочного хранения, охраны и обороны данного объекта. Кроме того, на указанном объекте проводится подготовка к размещению дополнительных запасов боеприпасов, которые в ближайшее время поступят с территории РФ, на случай активизации боевых действий", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января на Донбассе ВСУ подавили минометную батарею врага. Двое оккупантов уничтожены, трое получили тяжелые ранения.

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