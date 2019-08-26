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Месть "ДНР"? Всплыла новая информация об убийстве командира "Айдар" на Донбассе

2.5т Читать материал на украинском

На Донбассе террористы "ДНР" обстреляли позиции ВСУ в ответ на потери в своих рядах.

Об этом в Facebook сообщил известный украинский врач, основатель проекта "Коллаборанты, которые бывают в Украине" Александр Чернов.

Он связал информацию об обстрелах с гибелью командира взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихона Курбатова.

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"Оккупированная Горловка ГБ№2 (основной оркогоспиталь региона): на 23:30 (25 августа) недобитый орк, пулевое! По слухам, и минимум 1 оркотруп - пока "в поле". К вечеру ответку от ВСУ выхватывают", – написал он.

Ранее Чернов отметил, что заявление перемирие на Донбассе идет "во вред Украине и во благо "ДНР" и "ЛНР".

"Информированно заявляю, что каждое из подобных "перемирий", особенно затяжное нынешнее - идет во благо ОРДЛОвской погани! Ведь, почти тотально неверные действия Украины на экономическом фронте и ее почти тотальное бездействие на религиозном, информационном, культурном фронтах - продолжаются!" – написал он в сети.

Тихон Курбатов

Тихон Курбатов

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в воскресенье, 25 августа, погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Чернов
Место
Украина
Теги
ООС Генеральный штаб ВСУ Донбасс
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