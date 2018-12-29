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Меркель позвонила Путину из-за украинских моряков: в Кремле огрызнулись

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить украинских моряков, захваченных в плен пограничниками РФ в Черном море.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что позиция германской стороны была принята к сведению, передает "Интерфакс".

"Сейчас моряки находятся под следствием. Все, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством. Действительно, эта тема поднималась госпожой Меркель в ходе вчерашнего телефонного разговора. Путин дал свои разъяснения", - сказал он.

Ангела Меркель и Владимир Путин

Ангела Меркель и Владимир Путин

"Телеканал 24"

На вопрос, оказывают ли подобные призывы какое-то влияние на позицию Москвы, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства".

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До разговора канцлера с Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением к России с требованием освободить украинских моряков.

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Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Ангела МеркельВладимир ПутинДмитрий Песков
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обоз,ну что ты свои пропагандистские кшлише все тискаешь? "...украинских моряков, захваченных в плен....".Их не пленили,ибо Россия с Украиной не могу находятся в состоянии войны.Всему мировому сообществу это прекрасно известно.Отсюда не может быть речи,чтоб кто то (разумеется кроме украинских деятелей) требовал освободить "захваченных в плен".Могут только попросить отпустить Задержанных......и то вежливо.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А.Меркель каждое утро просыпается и сразу думает, как там моряки и начинает звонить Путину. А Порошенко в это время борется с похмельем ))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Как мерзко...фу...украинцы...вы спасибо скажите алкашу который их специально сам лично отправил в российскую турму...))а теперь изображает героический подвиг по освобождению чужими руками))))))))))))))))))
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