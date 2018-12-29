Меркель позвонила Путину из-за украинских моряков: в Кремле огрызнулись

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить украинских моряков, захваченных в плен пограничниками РФ в Черном море.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что позиция германской стороны была принята к сведению, передает "Интерфакс".
"Сейчас моряки находятся под следствием. Все, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством. Действительно, эта тема поднималась госпожой Меркель в ходе вчерашнего телефонного разговора. Путин дал свои разъяснения", - сказал он.
Ангела Меркель и Владимир Путин
"Телеканал 24"
На вопрос, оказывают ли подобные призывы какое-то влияние на позицию Москвы, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства".
До разговора канцлера с Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением к России с требованием освободить украинских моряков.
Как сообщалOBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
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