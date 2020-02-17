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17 февраля • обновлено в 22:21
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Организовывал референдум о суверенитете "ДНР": на Донбассе отправили домой скандального мэра

1.1т
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Светлодарскому городскому голове Анатолию Брехунцу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Такое решение принял Краматорский городской суд Донецкой области, сообщила пресс-служба прокуратуры 17 февраля.

Мэр Светлодарска подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

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В мае 2014 года он внес в повестку дня сессии и в дальнейшем поддержал предоставление читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенитете "ДНР".

Анатолий Брехунец

Анатолий Брехунец

bahmut-rayon.gov.ua

Анатолий Брехунец

Анатолий Брехунец

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Как писал OBOZREVATEL, в "ДНР" занимаются военизированной пропагандой детей с целью их подготовки для вступления в ряды террористов.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс Новости Донбасса ДНР
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