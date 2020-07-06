Мэр Новой Каховки озвучил подробности ликвидации последствий пожара

Абсолютное большинство квартир в жилом доме в Новой Каховке Херсонской области, где произошел масштабный пожар, пригодно для жилья.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко. "На сегодняшний день практически нет ни одной семьи, которая не имеет крыши над головой", – сообщил он.

По словам мэра, ночь на 6 июля 20 семей провели в своих квартирах, еще 4 семьи были размещены в детском саду, расположенном в ста метрах от дома, люди из двух квартир "перебрались к родственникам".

6 июля в доме работала комиссия по оценке материального ущерба от пожара. По состоянию на вечер в доме восстановлено электроснабжение. "Начато обследование каждой квартиры на предмет подключения газа, мы это сделаем на протяжении следующих двух дней", – рассказал городской голова.

Когда будет определена сумма нанесенного ущерба, горсовет соберется на внеочередное заседание. По словам мэра, в наибольшей помощи нуждаются 3 семьи. "Деньги найдем, не оставим людей без поддержки", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, 5 июля в Новой Каховке Херсонской области произошел масштабный пожар в жилой пятиэтажке. Позже стало известно, что к нему причастен 38-летний житель дома.