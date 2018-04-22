Мэр Горловки пригрозил Киеву "Градами"

"Мэр" временно оккупированной российско-террористическими войсками Горловки Иван Приходько пригрозил разместить возле Киева самоходную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град".

Маразматическую идею он озвучил в интервью пророссийскому телеканалу Union. Приходько признался, что давно об этом мечтает.

Иван Приходько

"Я уже когда-то года полтора назад говорил, что у меня есть мечта. Я не хочу никого убивать - я не кровожадный человек, Боже, сохрани. Я хочу поставить около Киева дивизион РСЗО "Град", чтобы они просто поработали рядом с городом. Чтобы жители услышали этот звук и понимали, что это такое, хотя бы отдаленно поняли, что такое звук перед тем, как сейчас начнут бомбить", - в стиле кремлевской пропаганды сказал главарь Горловки.

По словам так называемого мэра, киевляне могут только "сострадать", но не знают, что такое война.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали кортеж "мэра" Горловки стоимостью 9 млн рублей.