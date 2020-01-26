Мэр Черновцов отсудил 264 тыс. компенсации за незаконную отставку

Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию среднего заработка за период своей отставки с 26 июля 2018-го по 23 апреля 2019 года, которую суд ранее признал незаконной.
Выплата составила 264 839 гривен. О соответствующих изменениях в имущественном состоянии чиновника пишет "Молодой буковинец", ссылаясь на его электронную декларацию, опубликованную на сайте НАПК.
Так, в ней мэр также указал зарплату, полученную от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 гривен.
Алексей Каспрук получил денежную компенсацию за период своей отставки
При этом время известно, что о получении компенсации Каспрук похвастался еще во время своей пресс-конференции 22 января.
"Кстати, получил компенсацию по решению суда за девять месяцев вынужденного прогула. Сумма значительная", – сказал он.
А также добавил, что большая часть этих средств пошла на все судебные издержки.
"Теперь будут еще – потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда", – признался мэр Черновцов.
Каспруку выплатили 264 839 гривен компенсации
public.nazk.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Каспрук первый раз был избран мэром в 2014 году. В ноябре 2015 года – переизбран на второй срок.
В июле 2018-го Черновицкий городской совет на сессии проголосовал за досрочную отставку Каспрука.
В 2017-м НАПК просило суд оштрафовать мэра Черновцов за назначение премий самому себе. Он выписал себе $1000 материальной помощи.
Его увольнение во время тайного голосования поддержали 29 из 29 необходимых депутатов, всего на сессии присутствовал 41 избранник.
В апреле 2019-го Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра города Алексея Каспрука.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "суд" на OBOZREVATEL.