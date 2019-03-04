Кассир кому-то позвонила: архиепископ Климент указал на странности в его задержании

Задержание в Крыму архиепископа ПЦУ Климента состоялось с целью дискредитации его как правозащитника и епископа. То, что предъявили россияне, грозит ему судимостью.

Об этом в эфире ObozTV рассказал сам архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Сейчас он ждет ответа местной "прокуратуры" относительно своего задержания.

"Адвокат Николай Полозов сделал запрос, чтобы объяснили, на каком основании более трех часов длилось незаконное задержание. Думаю, меня заказали. Основная цель этого задержания – сорвать мою работу, дискредитировать меня. Заявление, что я нецензурно выражался на рынке, – это административная ответственность, штраф – в 1500 рублей и 15 суток. А это уже судимость", – объяснил он.

По словам Климента, в тот день, когда состоялось задержание, он заметил некоторые подозрительные действия в поведении кассира на автовокзале в Симферополе. Как объяснил архиепископ, женщина кому-то позвонила, после того как он обратился с просьбой сдать билет на ночной рейс.

Архиепископ Климент Крым. Реалии

"Я должен был ехать в Ростов. В последний момент решил изменить маршрут и пошел, чтобы сдать билет и взять новый на дневной рейс. Кассир взяла мои документы, позвонила кому-то и очень долго говорила по телефону. Тогда приняла мой билет. Потом, когда я садился в машину, водитель куда-то вышел. Тем временем подошли российские полицейские и состоялось задержание", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, архиепископа Климента задержали 3 марта на Центральном автовокзале в Симферополе, когда он собирался ехать в российский Ростов. Там он должен был посетить украинского политзаключенного Павла Гриба. Позже адвокат Николай Полозов написал на своей странице в Facebook, что силовики оккупационной власти Крыма повезли Климента в Киевский райотдел полиции Симферополя. Когда сам архиепископ смог связаться с журналистами, он объяснил, что его хотят обвинить в "ограблении" церкви и "хулиганстве" с якобы нецензурной бранью.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!