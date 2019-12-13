"Меня хотели убить!" Гордон сделал шокирующее признание в прямом эфире

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что его хотели убить перед выборами президента Украины в 2019 году.
Такое резонансное заявление он сделал в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я скажу сейчас вещи, о которых никто не знает. Накануне президентских выборов в Украине, крайних, были получены сигналы о том, что меня собираются убить. И председатель СБУ генерал Грицак лично открыл дело о терроризме. Несколько месяцев меня охраняла группа "Альфа", около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами, с машинами сопровождения, со всеми необходимыми атрибутами. Но это не жизнь была..." - рассказал он.
Дмитрий Гордон
По словам Гордона, дело не закрыто до сих пор. Угрозы шли из Российской Федерации для дестабилизации ситуации в стране накануне выборов, считает журналист.
Как писал OBOZREVATEL:
12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.
Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.
Кроме того, следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.
Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.
13 декабря суд принял решение по одной из подозреваемых.
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