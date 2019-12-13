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13 декабря • обновлено в 23:42
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"Меня хотели убить!" Гордон сделал шокирующее признание в прямом эфире

2.8т
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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что его хотели убить перед выборами президента Украины в 2019 году.

Такое резонансное заявление он сделал в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я скажу сейчас вещи, о которых никто не знает. Накануне президентских выборов в Украине, крайних, были получены сигналы о том, что меня собираются убить. И председатель СБУ генерал Грицак лично открыл дело о терроризме. Несколько месяцев меня охраняла группа "Альфа", около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами, с машинами сопровождения, со всеми необходимыми атрибутами. Но это не жизнь была..." - рассказал он.

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон

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По словам Гордона, дело не закрыто до сих пор. Угрозы шли из Российской Федерации для дестабилизации ситуации в стране накануне выборов, считает журналист.

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Убийство Павла Шеремета Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Дмитрий Гордон Павел Шеремет Арсен Аваков Савик Шустер
Место
Украина Киев
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не дождетесь
не дождетесь
Битва агентов Кремля с агентами Кремля продолжается в голове у Дмитрия Гордона.
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Tomas larisa
Tomas larisa
Да кто бы об это чмо руки пачкал,го*дон, он и есть го*дон
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семенов Александр
семенов Александр
мания величия
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