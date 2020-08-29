Менше слів. Краще згадайте загиблих – поіменно
#мійОсобистийРахунок
Сьогодні буде багато СЛІВ.
Всяких.
Щирих, важливих, правдивих, правильних, логічних, красивих, лицемірних, брехливих, лукавих, жахливих, непотрібних, марних... просто слів.
Війна – це не СЛОВА про сусіда, який забрав кімнату і не про дітей, яких хтось відібрав. Війна – це коли Росія вбила дітей України. Серед них – 19 річний Андрій Есипок, та 20 річний Герман Абашин.
Тому – менше слів, краще згадайте загиблих, поіменно, так, як їх називали за життя. Просто прочитайте список до кінця, їх вбив агресор-Росія!
Я буду повторювати це допис кожен рік!
Господи, упокой воїнів.
Загиблі та померлі від поранень, отриманих в Іловайську. 351 ім’я.
---
1. Абашин Герман Едуардович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
2. Аксененко Олег Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
3. Алексанич Олег Іванович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
4. Андріюк Євген Олександрович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
5. Антонов Вадим Віталійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014
6. Атаманчук Роман Віталійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 29.08.2014
7. Бадіченко Станислав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
8. Бакка Олексій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
9. Балагланов Павло Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
10. Балакшей Микола Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
11. Баланчук-Фанштейн Олексій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
12. Банас Юрій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
13. Баранов Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
14. Батраченко Руслан Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
15. Безручак Андрій Іванович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
16. Безщотний Юрій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
17. Бережний Юрій Олександрович, 91-й окремий полк оперативного забезпечення. Загинув 29.08.2014
18. Береза Роман Віталійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014
19. Березовий Микола Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
20. Беца Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
21. Білець Петро Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
22. Білий Василь Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
23. Білінський Зорян Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
24. Бірюков Роман Ростиславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
25. Бойко Юрій Миколайович, Головне управління НГУ. Загинув 10.08.2014
26. Бондарчук Олег Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
27. Бонцевич Сергій Степанович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014
28. Борищак Олексій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
29. Бражник Володимир Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014
30. Бризгайло Сергій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
31. Брик Дмитро Юрійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
32. Брус Тарас Романович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
33. Бугайчук Сергій Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
34. Буравчиков Олексій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
35. Бутирін Антон Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
36. Василюк Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
37. Ваховський Андрій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
38. Ващишин Олег Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
39. Вільковський Володимир Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
40. Вовненко Богдан Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
41. Вовченко Олег Павлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
42. Войчук Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
43. Волков Микола Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
44. Волкотруб Віталій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
45. Воронов Сергій Євгенович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
46. Габчак Іван Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
47. Гажур Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
48. Ганя Іван Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
49. Гарасимчук Ігор Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
50. Гладков Андрій Валерійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
51. Глуходід Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 30.08.2014
52. Головчак Сергій Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
53. Голяновський Руслан Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
54. Горай Олексій Зигмундович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
55. Горовенко Ігор Сергійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
56. Горячевський Олександр Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
57. Графа Олександр Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
58. Грачов Олексій Георгійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
59. Гребінський Олег Вільямович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
60. Грицик Роман Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
61. Губа Яків Миколайович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
62. Гуменюк Микола Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
63. Данилевич Роман Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
64. Данів Михайло Богданович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
65. Данілов Дмитро Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
66. Дем'яник Сергій Валерійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
67. Денисов Дмитро Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
68. Денщиков Андрій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
69. Деребченко Андрій Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
70. Деркач Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
71. Джадан Іван Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
72. Джевага Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
73. Діллер Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
74. Дмитренко Віктор Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
75. Долгов Ігор Олександрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
76. Древаль Олексій Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
77. Дремлюх В'ячеслав Анатолійович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
78. Дрьомін Андрій Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
79. Дрьомін Ярослав Павлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
80. Дубовик Руслан Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
81. Дудка Юрій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
82. Дятлов Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
83. Дьячков Юрій Анатолійович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
84. Ємельяненко Ігор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
85. Єсипок Андрій Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
86. Єщенко Віктор Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
87. Жабінець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
88. Жайворонок Богдан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
89. Жеков Максим Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 26.08.2014
90. Журавленко Андрій Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
91. Заграничний Валентин Анатолійович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 28.08.2014
92. Засєкін Вадим Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
93. Затилюк Олексій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
94. Зелінський Василь Аркадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
95. Зелінський Гавриіл Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
96. Зіноватний Віталій Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
97. Зінченко Олексій Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 17.08.2014
98. Зранко Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
99. Івкун Василь Дмитрович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
100. Ілляшенко Віктор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
101. Ільгільдінов Дмитро Фарідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
102. Ільїн Віталій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
103. Ільяшенко Роман Ігорович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
104. Іонов Вячеслав Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
105. Іщук Володимир Степанович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 26.08.2014
106. Кабалюк Дмитро Васильович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
107. Калакун Віталій Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
108. Каліберда Артем Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
109. Калінін Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
110. Камаганцев Анатолій Валерійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору" Загинув 03.09.2014
111. Карабінович Андрій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
112. Карасик Олександр Іванович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
113. Карбан Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
114. Карнаух Віктор Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
115. Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 24.08.2014
116. Карпенко Олександр Григорович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
117. Катанов Віктор Володимирович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
118. Катрич В'ячеслав Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
119. Кириєнко Юрій Володимирович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
120. Кирилов Антон Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
121. Кифоренко Борис Борисович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014
122. Кіктенко Гордій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
123. Кіпішинов Геннадій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
124. Клевчук Іван В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
125. Клименко Євген Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
126. Коваленко Олег Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
127. Ковальов Владислав Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
128. Ковєшніков Сергій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
129. Колдунов Єгор Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
130. Коломієць Віталій Валентинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
131. Комаров Ігор Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
132. Коновалов Юрій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
133. Корнафель Євгеній Вадимович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
134. Король Віталій Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
135. Королюк Андрій Петрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
136. Косовчич Юрій Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
137. Костюк Віталій Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
138. Костюк Володимир Миколайович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 (за документами - 31.08.2014)
139. Котовий Сергій Феліксович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
140. Коцюк Руслан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
141. Кравцов Роман Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
142. Красов Дмитро Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 13.08.2014
143. Крепець Леонід Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
144. Кривенко Максим Ігоревич, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
145. Куденьчук Іван Миколайович, 502-й окремий батальйон РЕБ. Загинув 29.08.2014
146. Кузьма Микола Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
147. Кузьмін Дмитро Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
148. Кузяков Артем Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
149. Куліченко Володимир Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
150. Курносенко Микола Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
151. Курочка Анатолій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
152. Курука Сергій Іванович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
153. Куценов Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
154. Кушіль Олександр Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
155. Кушнір Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
156. Лавошник Юрій Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
157. Лепетюха Василь Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
158. Литвинський Юрій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014
159. Лифар Анатолій Петрович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
160. Лихогруд Андрій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
161. Ліщинський Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 20.08.2014
162. Лобжин Олександр Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
163. Лобов Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
164. Логвиненко Василь Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
165. Ложешніков Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 31.08.2014
166. Лотоцький Олег Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
167. Лучук Роман Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 26.08.2014
168. Ляшко Андрій Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
169. Ляшук Максим Володимирович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
170. Мазур Павло Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
171. Макаренко В'ячеслав Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
172. Маламуж Олександр В'ячеславович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
173. Малиш Віталій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
174. Мартьянов Дмитро Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
175. Марфіч Михайло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
176. Марченко Денис Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
177. Матущак Юрій Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
178. Мельник Валерій Ігоревич, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
179. Мельничук Євген Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
180. Милащенко Василь Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
181. Мирошниченко Олександр Іванович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
182. Михальчук Віктор Олексійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
183. Міщишин Віталій Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
184. Момотюк Дмитро Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
185. Москаленко Володимир Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
186. Мостика Андрій В'ячеславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
187. Мотичак Роман Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014
188. Мочалов Олександр Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
189. Набєгов Роман Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
190. Назаренко Дмитро Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
191. Назаренко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
192. Наумов Вадим Олександрович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ 01.09.2014
193. Нечепуренко Костянтин Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
194. Нещерет Сергій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
195. Ніколенко Анатолій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
196. Ністратенко Сергій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014
197. Обидєнніков Ярослав Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
198. Ольховський Андрій Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
199. Омелянюк Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
200. Оніщук Юрій Віталійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
201. Ончуров Сергій Олександрович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
202. Остроушко Денис Валерійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
203. Павляшик Микола Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
204. Пазин Тарас Іванович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 25.08.2014
205. Палига Володимир Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
206. Палій Олександр Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014
207. Панченко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
208. Пасічник Олександр Валерійович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 26.08.2014
209. Паславський Марк Грегорі (Маркіян Григорій), 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
210. Пацино Дмитро Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ" УМВС України в Івано-Франківській області. Загинув 29.08.2014
211. Пелипенко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
212. Перепічка Олег Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
213. Петихачний Леонід Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
214. Петренко Павло Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
215. Петров Євген Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
216. Петров Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
217. Пєшков Олег Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
218. Письмений Ілля Леонідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
219. Півоваренко Павло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
220. Погорєлов Михайло Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
221. Погорілий Віктор Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
222. Погорілий Олексій Валерійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
223. Польський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
224. Помінкевич Сергій Петрович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
225. Попель Андрій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
226. Посполітак Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
227. Потапчук Станіслав Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
228. Пошедін Максим Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
229. Придатко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
230. Приходько Володимир Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
231. Прокоп'єв Євген Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
232. Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 26.08.2014
233. Прохоров Микола Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
234. Пушкарук Володимир Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 23.08.2014
235. Ревуцький Артем Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
236. Ринкун Володимир Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
237. Ровенський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
238. Розуменко Артем Олександрович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
239. Романенко Олександр Трохимович, 2-й Батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
240. Романов Іван Валентинович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
241. Романов Федір Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
242. Романцов Ігор Сергійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
243. Русак Олександр Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 23.08.2014
244. Русін Андрій Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
245. Рябов Руслан Костянтинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
246. Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
247. Савченко Василь Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014
248. Савченко Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
249. Савчук Андрій Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Помер від поранень 31.08.2014
250. Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
251. Саксін Андрій Михайлович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
252. Салівончик Руслан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
253. Самосадов Олександр Сергійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014
254. Сацюк Олександр Миколайович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
255. Світличний Олександр Григорійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
256. Севостьянчик Дмитро Олександрович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
257. Семеніщенков Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
258. Сергєєв Олексій Віталійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
259. Сивий Олександр Анатолійович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
260. Сидоренко Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
261. Сищенко Сергій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 31.08.2014
262. Сінько Ярослав Олегович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
263. Слободянюк Роман Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
264. Смірнов Сергій Геннадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
265. Снітко Андрій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
266. Сова Анатолій Андрійович, 72-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
267. Сокуренко Роман Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Помер від поранень 22.09.2014
268. Соловйов Роман Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
269. Солодовнік Євген Олегович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014
270. Сороковий Олександр Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 27.08.2014
271. Співачук Олександр Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
272. Столярчук Мирослав Станіславович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
273. Сторчеус Руслан Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
274. Стрюков Владислав Геннадійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
275. Сухенко Максим Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
276. Сухомлин Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
277. Тарасюк Богдан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
278. Тарасюк Олег Андрійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
279. Тарасюк Олексій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
280. Татомир Володимир Степанович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
281. Тафійчук Сергій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014
282. Тендітник Ярослав Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
283. Тимощук Кирило Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
284. Тімошенков Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
285. Тітенко Володимир Олегович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
286. Ткачук Сергій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
287. Толкачов Віталій Михайлович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
288. Томілович Денис Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
289. Трофімов Олексій Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
290. Троценко Ігор Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
291. Троценко Максим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
292. Ульяницький Олег Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
293. Ус Артем Володимирович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ. Загинув 29.08.2014
294. Усенко Володимир Всеволодович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
295. Усс Степан Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
296. Уткін Олександр Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
297. Ушаков Едуард Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
298. Ушаков Павло Геннадійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
299. Федчишин Анатолій Миколайович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
300. Халус Руслан Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
301. Харченко Євген Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
302. Харченко Максим Борисович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
303. Харченко Роман Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014
304. Хіньов Ігор Павлович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
305. Ходак Віктор Григорович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
306. Хомчук Олег Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
307. Хорольський Антон Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014
308. Видалено - помилкове включення.
309. Цедік Антон Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
310. Цибенко Віктор Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
311. Цуркан Дмитро Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
312. Чернов Олександр Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
313. Чижов Юрій Миколайович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014
314. Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
315. Чорний Сергій Миколайович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
316. Шаригін Артем Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
317. Шахник Євген Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
318. Швець Михайло Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
319. Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
320. Шевчук Андрій Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 30.08.2014
321. Шевчук Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
322. Шепелюк Олексій Борисович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
323. Шилік Анатолій Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
324. Шиян Андрій Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
325. Шкарівський Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
326. Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
327. Шолуха Віктор Григорович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
328. Шумейко Микола Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
329. Юрковець Ігор Володимирович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014
330. Яковець Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
331. Яковлев Олег Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
332. Ярмолюк Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
333. Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
334. Ясногор Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
---
Доповнення:
335. Перов Артур Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
336. Алексеєнко Вадим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Помер від поранень 20.09.2014
337. Васін Михайло Валентинович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
338. Гречаний Олександр Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
339. Дзингель Денис Андрійович, 51-а окрема механізована бригада. Помер від поранень 12.10.2014
340. Комісар Володимир Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
341. Конопацький Сергій Васильович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
342. Пугач Ігор Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 25.08.2014
343. Шматченко Михайло Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Помер від поранень 28.05.2015
344. Перепелиця Олександр Юрійович, 7-й окремий полк армійської авіації (прикомандирований до складу 2-ї БТГр 51-ї ОМБр). Загинув 29.08.2014.
З 2016 року список збільшився на 7 імен:
345. Бублик Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
346. Скрабунов Микола Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
347. Соловйов Юрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
348. Щербіна Андрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
349. Власов Ігор Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
350. Лук'янченко Володимир Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 01.09.2014
351. Горобинський Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014