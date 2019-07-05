"Механизмы есть": Захарова заговорила о свободе для украинских моряков

Спикер МИД России Мария Захарова не исключила, что незаконно удерживаемые в России украинские моряки могут быть отпущены в Украину до решения суда страны-агрессора.

Вместе с тем, она подчеркнула, что Москва не намерена освобождать их от "ответственности", передает УНИАН.

"В ней (в ноте МИД РФ. – Ред.) четко говорилось о том, что в российском законодательстве существуют соответствующие механизмы, которые украинская сторона может задействовать для освобождения не от ответственности, а из-под стражи под письменные гарантии украинской стороны для каждого из 24 моряков участия в досудебных заседаниях и судебном процессе", – сказала Захарова.

"Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было. Материалы на эту тему украинских блогеров или, как они себя называют, обозревателей, которые я видела, считаю просто спекулятивными", – подчеркнула она.

Пленные моряки "Украинская правда"

По ее словам, в ноте четко сказано о наличии соответствующих инструментов в российском законодательстве. "Хотела бы подчеркнуть, что мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе", – сказала Захарова.

Отвечая на вопрос, была ли корректировка позиции Украины после заявлений президента Владимира Зеленского, Захарова подчеркнула, что с 26 июня после получения от официального Киева отказа, который также сопровождался публичным заявлением по линии Министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты, никаких иных нот, предложений, заявлений не поступало, равно как и не предпринимались попытки обсуждения этой темы.

Мария Захарова Скриншот видео

"Я хочу, чтобы все это четко зафиксировали. Сегодня мы имеем только официальный отказ украинской стороны от обсуждений в принципе той самой ноты, тех положений, которые в ней содержались и были направлены по дипломатическим каналам в Киев", – сказала она.

На неожиданное заявление Захаровой отреагировал украинский журналист Роман Цимбалюк. Он предложил власти Украины подумать над возможностью диалога с агрессором по поводу освобождения пленных моряков.

"Очевидно, команде Владимира Зеленского стоит обратить внимание на это сообщение. Здесь масса нюансов, за которыми должно быть политическое решение. Однако, может, есть смысл попробовать провести переговоры с представителями страны-агрессора? Посольство РФ продолжает работать в Киеве. И наше в Москве. Каналы для коммуникации есть", – уверен журналист.

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