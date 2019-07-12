Мегапробка на 20 км: на Житомирщине произошло масштабное смертельное ДТП

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области 12 июля легковой автомобиль въехал в грузовик. В результате пассажир первого авто погиб на месте происшествия, водитель госпитализирован.

После ДТП на дороге образовалась огромная 20-километровая пробка. Как пишет Житомир.info, авария случилась перед Коростышевской объездной в направлении областного центра (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По словам очевидцев, легковой автомобиль сильно поврежден, на месте работают полицейские.

Место аварии Скрин видео

Карта пробок Житомир.info

В пресс-службе ГУНП в Житомирской области журналистам рассказали, что ДТП произошло около 16:15 возле села Новогородское.

Место аварии Житомир.info

"Предварительно, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и въехал в грузовик, который стоял припаркованный на обочине", – рассказала пресс-секретарь областного ГУ Нацполиции Алла Ващенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области легковой автомобиль, в котором находилась семья с детьми, влетел в отбойник. В результате погибла одна из 9-летних девочек-двойняшек.

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