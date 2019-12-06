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6 декабря • обновлено в 18:24
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"Спалил Путина": Медведев проговорился о России на Донбассе

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Заявив о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен договариваться о мире с Россией на "нормандском формате", премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев по сути признал, что российская армия присутствует на Донбассе.

Таким образом, на ежегодной пресс-конференции он сам развенчал ложь президента РФ Владимира Путина об отсутствии оккупационных войск на Донбассе, отметил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медведев и Путин

Медведев и Путин

"Дмитрий Анатольевич в этой теплой ванне, которую ему сделали 20 российских журналистов, на самом деле проговорился. Он о чем говорит? Он прямо заявляет, что Зеленский должен договариваться о мире с Российской Федерацией. А что это значит? Что Медведев по сути спалил в прямом эфире своего начальника, своего кумира, вторую часть тандема – Владимира Владимировича Путина, который говорит, что России на Донбассе нет. Но если ее нет, то о чем договариваться? О чем говорит Дмитрий Медведев?" – сделал вывод Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что видит старания Зеленского добиться договоренностей с Москвой о мире и экономическом сотрудничестве, однако усомнился, что ему это удастся. В целом он похвалил стремления президента Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Медведев Владимир Путин Владимир Зеленский Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Как то скромно - украинский журналист Роман Цимбалюк - надо ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ МОЩНЫЙ ВЕДУЩИЙ и пр.пр. Видмидиев Димитро конечно же ЛОХ, в отличие от президента Украины.Надо было так проколоться - миру он видишь ли захотел - НЕОБЪЯВЛЕННАЯ, ВЗАИМОВЫГОДНАЯ ГИБРИДНАЯ будет ! До полной капитуляции смердов и холопов с выплатой триллиардной контрибуции - новый слоган - Слава Украине ! Каждому Человику по жинке, по ведру нефти и шарику газа, каждому по холопу буряту и по Га в Кемске области ! СУ ГС !
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А с кем Зеле договариваться, с Грибкусайте?
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Куни Чан
Куни Чан
Так это же в контексте риторики Киева, который на словах "воюет". А рагулям лишь разглядеть свои иллюзии.
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