Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука

За ведение переговоров с Россией без необходимых полномочий следует привлекать к уголовной ответственности.

Она должна быть предусмотрена и за переговоры с террористическими "ДНР" и "ЛНР". Такое мнение OBOZREVATEL высказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымак.

По его словам, подобный закон был принят в США еще в XVIII веке, он гласил, что "со страной-агрессором не может вести переговоры никто, кроме уполномоченных на это людей".

Владимир Путин, Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге 18 июля 2019 года Официальный сайт президента РФ

Грымчак подчеркнул: не суть важно, какое именно наказание будет предусмотрено для нарушивших закон. Главное, что "любое уголовное наказание останавливает людей от подобных вещей, в частности, потому что они ущемляются в правах, например, не смогут баллотироваться и так далее".

В то же время чиновник заметил: "Возможно, переговоры со страной-агрессором без полномочий следует рассматривать как тяжелое преступление или предательство".

Говоря о переговорах по Украине украинского политика, кума президента России Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, он напомнил о том, что закон не имеет обратного действия. Следовательно, Медведчук может понести наказание за такие переговоры на высшем уровне только в том случае, если они будут проведены после принятия закона.

Грымчак также заметил, что переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" фактически являются переговорами "с оккупационной администрацией, с той же страной-агрессором", а значит, должны наказываться подобным образом.

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