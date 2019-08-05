Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука

За ведение переговоров с Россией без необходимых полномочий следует привлекать к уголовной ответственности.
Она должна быть предусмотрена и за переговоры с террористическими "ДНР" и "ЛНР". Такое мнение OBOZREVATEL высказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымак.
По его словам, подобный закон был принят в США еще в XVIII веке, он гласил, что "со страной-агрессором не может вести переговоры никто, кроме уполномоченных на это людей".
Владимир Путин, Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге 18 июля 2019 года
Официальный сайт президента РФ
Грымчак подчеркнул: не суть важно, какое именно наказание будет предусмотрено для нарушивших закон. Главное, что "любое уголовное наказание останавливает людей от подобных вещей, в частности, потому что они ущемляются в правах, например, не смогут баллотироваться и так далее".
В то же время чиновник заметил: "Возможно, переговоры со страной-агрессором без полномочий следует рассматривать как тяжелое преступление или предательство".
Говоря о переговорах по Украине украинского политика, кума президента России Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, он напомнил о том, что закон не имеет обратного действия. Следовательно, Медведчук может понести наказание за такие переговоры на высшем уровне только в том случае, если они будут проведены после принятия закона.
Грымчак также заметил, что переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" фактически являются переговорами "с оккупационной администрацией, с той же страной-агрессором", а значит, должны наказываться подобным образом.
Как писал OBOZREVATEL:
Первым идею о введении уголовной ответственности предложил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Он заявлял, что лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко нужно наказать за проведение переговоров с Москвой о поставках российского газа.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что гастрольную деятельность в России необходимо запретить не только украинским артистам, но также большинству чиновников и политиков.
Будущий народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией.
18 июля Медведчук провел переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе.
В августе 2016 года поднимался вопрос о прямых переговорах экс-нардепа Надежды Савченко с главарями "ДНР" и "ЛНР".
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