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Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука

1.4т Читать материал на украинском

За ведение переговоров с Россией без необходимых полномочий следует привлекать к уголовной ответственности.

Она должна быть предусмотрена и за переговоры с террористическими "ДНР" и "ЛНР". Такое мнение OBOZREVATEL высказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымак.

По его словам, подобный закон был принят в США еще в XVIII веке, он гласил, что "со страной-агрессором не может вести переговоры никто, кроме уполномоченных на это людей".

Владимир Путин, Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге 18 июля 2019 года

Владимир Путин, Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге 18 июля 2019 года

Официальный сайт президента РФ

Грымчак подчеркнул: не суть важно, какое именно наказание будет предусмотрено для нарушивших закон. Главное, что "любое уголовное наказание останавливает людей от подобных вещей, в частности, потому что они ущемляются в правах, например, не смогут баллотироваться и так далее".

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В то же время чиновник заметил: "Возможно, переговоры со страной-агрессором без полномочий следует рассматривать как тяжелое преступление или предательство".

Говоря о переговорах по Украине украинского политика, кума президента России Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, он напомнил о том, что закон не имеет обратного действия. Следовательно, Медведчук может понести наказание за такие переговоры на высшем уровне только в том случае, если они будут проведены после принятия закона.

Грымчак также заметил, что переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" фактически являются переговорами "с оккупационной администрацией, с той же страной-агрессором", а значит, должны наказываться подобным образом.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Первым идею о введении уголовной ответственности предложил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Он заявлял, что лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко нужно наказать за проведение переговоров с Москвой о поставках российского газа.

  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что гастрольную деятельность в России необходимо запретить не только украинским артистам, но также большинству чиновников и политиков.

  • Будущий народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией.

  • 18 июля Медведчук провел переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе.

  • В августе 2016 года поднимался вопрос о прямых переговорах экс-нардепа Надежды Савченко с главарями "ДНР" и "ЛНР".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Юрий Грымчак Владимир Путин Виктор Медведчук Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
Новости России Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Правильно! Зачем Украине свой Отто Куусинен ? Слышали о таком ? Сталин создал фейковую "Финляндскую Демократическую Республику" и назначил эту коммуняцкую тварь премьером. И этот, типа премьер, заключил с Союзом договор о дружбе и военной помощи. Так началась "Зимняя война ".
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Кор Павел
Кор Павел
Дурь украинская крепчает с каждым годом. Так и укр гастриков работающих в России, подведут под уголовку
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Страна шлюха,как скажет США ,так и будет
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