Медведчука могут лишить почетного звания: неизвестные подробности дела Стуса

Народного депутата Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который в свое время был "защитником" писателя Василия Стуса, хотят лишить звания заслуженного юриста.

Более 30 тысяч граждан высказались за эту идею, подписав соответствующую петицию на сайте официального представительства президента Украины. Теперь ее должен рассмотреть и принять решение глава государства.

"Президент Зеленский вынужден дать исчерпывающий ответ на нее: или лишить Медведчука звания, или объяснить, почему он этого не сделал", – заметил автор этой инициативы Владислав Грезев в комментарии "Экспрессу".

Виктор Медведчук и Василий Стус

Как написал он в петиции, еще в 2016 году адвокаты Роман Тытыкало и Илья Костин выяснили, что Медведчук, защищая в суде Стуса, нарушил свой профессиональный долг. Так же он поступил и будучи адвокатом политзаключенного Николая Кунцевича, который трижды был осужден советской властью.

"Против Медведчука должно быть возбуждено уголовное дело за бездействие в моей защите и защите Василия Стуса. Надеюсь, что Зеленский лишит его звания", – высказался он.

По его словам, когда во время судебного заседания по его делу вызвали свидетелей, то ни к одному из них у Медведчука не было вопросов.

"Я трижды заявлял отвод защитника, но суд его не удовлетворил. Прокурор во время дебатов просил назначить мне как наказание три года лишения свободы. Это был максимальный срок по статье о распространении антисоветских материалов. А Медведчук заявил, что считает меня виновным, соглашается с просьбой прокурора о лишении свободы... И попросил до трех лет добавить мне еще не отбытый срок за предыдущее дело", – рассказал Кунцевич.

Кроме этого, Медведчук не явился даже на оглашение решения суда. В то же время после него отказался подавать кассацию, а потом еще и требовал от матери подзащитного 300 рублей за свои услуги. Хотя на тот момент он был государственным адвокатом.

Со своей стороны Грезев добавил, что в Украине уже есть практика лишения званий определенных лиц. Поэтому ничего не должно помешать Зеленскому отменить Указ президента Украины No422/92 от 18 августа 1992 года в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины".

Отметим, что петиция была опубликована 25 сентября этого года и за это время собрала 30 507 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал OBOZREVATEL, демонстративные встречи президента России Владимира Путина со своим кумом, народным депутатом Украины Виктором Медведчуком свидетельствуют о том, что лидер страны-агрессора хочет сделать его следующим главой украинского государства.

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