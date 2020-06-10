Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Как передает "Радио Свобода", об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Так, его супруга, известная ранее в Украине телеведущая Оксана Марченко, является конечным бенефициарным владельцем компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Также сообщается, что эту компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, но "Схемы" не нашли данных о причастности к ней Медведчука. Другим совладельцем "1+1" является бизнесмен Игорь Коломойский.

Медведчук задекларировал долю в телеканале "1+1"

Так же кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино").

Она через ряд компаний контролирует здесь долю размером 24,51%. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но вновь нет данных о причастности к ней Медведчука.

Позже появилась реакция медиагруппы. На "плюсах" заявили, что информация о принадлежности к структуре собственности телеканала Марченко для них является новой, передает "Интерфакс-Украина".

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, являющихся в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко. Авторы ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для "1+1 медиа" эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала ", – сказано в заявлении.

Отмечается, что официальный комментарий "1 + 1 медиа" появится после проверки информации.

Игорь Коломойский УП, скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Виктор Медведчук подал электронную декларацию за 2019 год. В ней, кроме доходов в 61,6 млн грн, он отметил множество элитной одежды, аксессуаров, коллекцию икон и другое имущество.