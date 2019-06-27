Медведчук "выпросил" у "Л/ДНР" пленных украинцев: появилась реакция СБУ

Служба безопасности Украины не владеет официальной информацией в отношении лиц, которых представители "Л/ДНР" собираются вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сказано в сообщении ведомства в Facebook. "Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, которые находились в плену боевиков, и считаем это позитивом", - сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена еще 26 декабря 2016 года.

Медведчук и Баканов obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Вадим Рабинович сообщил, что Виктор Медведчук провел в Минске переговоры с главарями "Л/ДНР", где обсуждалось освобождение пленных украинцев.

Как выяснилось, речь шла о трех военных ВСУ, а также человеке, который значился как "предатель ЛНР".

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