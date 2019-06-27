ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Медведчук "выпросил" у "Л/ДНР" пленных украинцев: появилась реакция СБУ

3.3тЧитать материал на украинском

Служба безопасности Украины не владеет официальной информацией в отношении лиц, которых представители "Л/ДНР" собираются вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сказано в сообщении ведомства в Facebook. "Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, которые находились в плену боевиков, и считаем это позитивом", - сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена еще 26 декабря 2016 года.

Новости
"Узнал из интернета!" Зеленский жестко "наехал" на украинский МИД

Медведчук и Баканов

Медведчук и Баканов

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Вадим Рабинович сообщил, что Виктор Медведчук провел в Минске переговоры с главарями "Л/ДНР", где обсуждалось освобождение пленных украинцев.

Как выяснилось, речь шла о трех военных ВСУ, а также человеке, который значился как "предатель ЛНР".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленнымиРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
СБУвоеннопленные
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
32
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
Педрило мертветчуковое решило выползти из-под плинтуса - где оно раньше было? И почему четверых, а не всех, как было договорено? Это насекомое давно надо было вздернуть, чтобы не токсиковало атмосферу. Но сначала - дихлофосом е*ануть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
На Украине, пленные никому не нужны, так же как и мир на Донбассе. И морячки нужны лишь по тому что сидят в тюрьме. Как только их выпустят, тут же сбу арестует за измену родине.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
леня зе
леня зе
о как не рады.кстати пленных отдают даром, т.е. безвозмездно.на шару.free.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel