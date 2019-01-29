Медведчук предложил дать Донбассу автономию: в чем суть

Лидер общественного движения "Украинский выбор", глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
"Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления - парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе", - заявил он на съезде политсилы, который транслировали украинские телеканалы.
Медведчук также подчеркнул, что его план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, а также соответствует договоренностям "нормандской четверки" и действующему законодательству Украины.
Виктор Медведчук
Телеканал 24
"Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса", - подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.
В России закатили скандал из-за этого предложения, обвинив Украину в препятствовании миру на востоке страны, а ОБСЕ – в "несостоятельности".
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