Медведчук предложил дать Донбассу автономию: в чем суть

Лидер общественного движения "Украинский выбор", глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

"Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления - парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе", - заявил он на съезде политсилы, который транслировали украинские телеканалы.

Медведчук также подчеркнул, что его план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, а также соответствует договоренностям "нормандской четверки" и действующему законодательству Украины.

Виктор Медведчук Телеканал 24

"Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

В России закатили скандал из-за этого предложения, обвинив Украину в препятствовании миру на востоке страны, а ОБСЕ – в "несостоятельности".

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