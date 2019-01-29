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Медведчук предложил дать Донбассу автономию: в чем суть

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Лидер общественного движения "Украинский выбор", глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

"Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления - парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе", - заявил он на съезде политсилы, который транслировали украинские телеканалы.

Медведчук также подчеркнул, что его план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, а также соответствует договоренностям "нормандской четверки" и действующему законодательству Украины.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Телеканал 24

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''Те же яйца, только в профиль'': в Украине ответили на план ОБСЕ по Донбассу

"Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

  • В России закатили скандал из-за этого предложения, обвинив Украину в препятствовании миру на востоке страны, а ОБСЕ – в "несостоятельности".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
От пригрели змею.да он вхож во все кабинеты укр.правительства-дает указания как надо прогибаться перед вованом.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
А не пошел бы кум Хуйла НАХУЙ ?
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
ЕбашьРусню Андрей, а вдруг ему там нравится?
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
Мне кажется только за такие предложения политиков надо привлекать к ответственности.
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