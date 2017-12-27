Медведчук анонсировал новый обмен пленными между Украиной и "ЛДНР"

Украина и подконтрольные России террористы на Донбассе проведут следующий масштабный обмен заложниками.

Об этом заявил в эфире телеканала НТВ кум российского президента и член трехсторонней контактной группы по Донбассу Виктор Медведчук, передает Интерфакс.

"На второй этап будет переведено определенное количество человек - сегодня это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29, которые находятся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной", - сказал он.

По словам Медведчука, второй этап обмена произойдет после обмена по формуле "306 на 74", который состоялся 27 декабря.

"Процедура (первый этап обмена) займет несколько часов - от двух до четырех. Потому что очень большое количество людей - более 300 человек. Надо установить анкетные данные, необходимо проверить документы", - сказал Медведчук.

Напомним, что вовремя обмена 27 декабря люди из списков "ЛДНР" отказались от обмена.