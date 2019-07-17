"Медведчук – агент Соколовский": бывший советский разведчик озвучил "сенсацию" о куме Путина

Украинский оппозиционный политик и кум российского президента Владимира Путина, Виктор Медведчук – на самом деле агент ФСБ под оперативным псевдонимом "Соколовский".

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший советский разведчик Юрий Швец. По его словам, он вербует агентов на территории Украины еще со студенческих времен и подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ.

"С тех пор, как Медведчук-Соколовский стал кумом Путина, он только приобрел новые возможности, а сейчас выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. Причем, учитывая круг его связей, это ценнейшие данные", – уверен Швец.

Экс-разведчик добавил, что судя по провалу России в Украине, советы, которые Медведчук дает Путину, часто приводят к обратным результатам. Но как агент-информатор Медведчук для него бесценен.

Владимир Путин и Виктор Медведчук bagnet.org

"Соколовский – агент-вербовщик и судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, он добился больших успехов. Кто его пустил на рынок нефтепродуктов Украины и дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если идет война против агрессора, агентом которого он является?! Получите ответы и узнаете о завербованных Медведчуком агентах", – посоветовал он.

По мнению Швеца, если кум Путина и дальше будет беспрепятственно вести бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что "в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем".

"Команде Зеленского в срочном порядке нужно принять закон об иностранных агентах. Ведь если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны совершенно безнадежно", – подытожил бывший советский разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил посадить Виктора Медведчука на 15 лет за госизмену.

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