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''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

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В четверг, 27 сентября, в результате подрыва на мине ликвидирована террористка "ДНР" Анна Чабанова с позывным "Сирена".

Как сообщает в Twitter блогер Necro Mancer, уроженка Донецка (дата рождения - 24.06.1990) погибла в районе села Коминтерново.

В сети обнародованы фото террористки. Отмечается, что СМИ, подконтрольные "Л/ДНР", назвали ликвидированную медсестрой, однако, судя по ее фотографиям из соцсетей, это не так.

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''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

twitter.com/666_mancer

''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

twitter.com/666_mancer

''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

twitter.com/666_mancer

''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

twitter.com/666_mancer

''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

twitter.com/666_mancer

"Ни одного "санитарного" фото я у нее не нашёл. Хотя бы с санитарной сумкой, я уж не говорю шеврон с крестом и т.д. Ранее она была в роте у "Ольхона", старые фотки с "Рязанью", - пояснил Necro Mancer.

''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

"Орки орут, что ВСУ убили медсестру. От такая была медсестра на самом деле", - написал в Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, один из главных интернет-провайдеров восточных регионов угодил в скандал с "ДНР". Оказалось, что украинская компания сотрудничает с террористами.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Фашик Донецкий
Место
УкраинаДонецк
Объекты
террористы "ДНР"ДНРНовости ДонбассаНовости ДНР
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Моня
Моня
Убить девушку, да ещё медсестру могут только конченые мрази, которых по очереди будет находить пуля, нож или верёвка. Свинорылым "воякам света", которые вторглись в Донбасс, придётся уже сейчас составлять завещания(спадщины) в срочном порядке.
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Билан Людмила
Билан Людмила
Ну в них і рожи.
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Скирда Валентина
Скирда Валентина
земля стекловатой ,конченой уродке!!!!
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