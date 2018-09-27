''Медсестра'' с автоматом: в сети показали ликвидированную террористку ''ДНР''

В четверг, 27 сентября, в результате подрыва на мине ликвидирована террористка "ДНР" Анна Чабанова с позывным "Сирена".

Как сообщает в Twitter блогер Necro Mancer, уроженка Донецка (дата рождения - 24.06.1990) погибла в районе села Коминтерново.

В сети обнародованы фото террористки. Отмечается, что СМИ, подконтрольные "Л/ДНР", назвали ликвидированную медсестрой, однако, судя по ее фотографиям из соцсетей, это не так.

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

"Ни одного "санитарного" фото я у нее не нашёл. Хотя бы с санитарной сумкой, я уж не говорю шеврон с крестом и т.д. Ранее она была в роте у "Ольхона", старые фотки с "Рязанью", - пояснил Necro Mancer.

"Орки орут, что ВСУ убили медсестру. От такая была медсестра на самом деле", - написал в Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из главных интернет-провайдеров восточных регионов угодил в скандал с "ДНР". Оказалось, что украинская компания сотрудничает с террористами.