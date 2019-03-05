"Медовая ловушка": Бородай выдал "сенсацию" о переходе террористки "ДНР" в ВСУ

Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа террористов Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке".

По его словам, речь идет об операции, выстроенной на любовной связи с украинским бойцом. Такими предположениями боевик поделился с пропагандистском российском изданием Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Во-первых, тут имел место явный шантаж родственными связями и детьми. В обычных условиях, когда нормально, женщины могут быть более усидчивыми, исполнительными и педантичными, чем мужчины, и прекрасно тянут лямку. Но когда наступает предельное психологическое, нравственное напряжение и появляется реальная угроза, женская психика часто ломается", — сказал Бородай, добавив, что именно поэтому появление женщин на войне нежелательно.

Светлана Дрюк "24 канал"

Он подчеркнул, что женщину легче за что-то "подцепить" и шантажировать этим. "Для большинства женщин личностные семейные проблемы всегда будут доминировать над проблемами чести и долга перед страной и товарищами. И они легче и прочнее попадаются в так называемые "медовые ловушки", — считает террорист.

По его мнению, судя по интервью, которые раздает Светлана Дрюк украинским СМИ, имела место именно такая "медовая ловушка".

"Западня была расставлена под эту конкретную даму. И сейчас она думает не о том, что предала родину, товарищей и свой народ, а о том, как у нее все будет замечательно с тем человеком, который служит в структурах СБУ", — подытожил Бородай.

Александр Бородай ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода командира Светланы Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем, как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал