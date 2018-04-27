"Медицинские войны": подробности жестокого избиения врача в Киеве

Врач Юрий Лиска, которого дважды избивали неизвестные после его открытых заявлений о коррупции в медицине, написал ходатайство в полицию.

В ходатайстве медик требовал переквалифицировать ст. 125 ч. 1 (умышленное легкое телесное повреждение) на ст. 296 ч. 1 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом Лиска рассказал корреспондентам "Обозревателя".

Юрий Лиска после нападения неизвестных 6 апреля 2018 года

По словам врача, хулиганство, в соответствии с УК - грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью и цинизмом, которое может заключаться в применении насилии. Отметим, что преступники напали на Лиску на территории медучреждения и начали бить на глазах у прохожих. В итоге медик получил перелом костей носа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

"Полиция же открыла уголовное производство по ст. 125 ч.1, которое в Уголовном кодексе трактуется как - нарушение анатомической целостности ткани или органов тела, не повлекшие таких последствий, как кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности", - рассказал Юрий Лиска.

Юрий Лиска написал ходатайство в полицию

На данный момент врачу не известно, переквалифицировала полиция уголовное производство или нет.

Из своих источников "Обозреватель" узнал, что правоохранители в ходе расследования изъяли видео с камер наружного наблюдения, на которых видно, что после избиения медика двое напавших на него парней сели в автомобиль с донецкими номерами, который поджидал их недалеко от места происшествия, и скрылись.

В результате нападения Лиска получил ЗЧМТ, сотрясение головного мозга...

...а также перелом костей носа

По словам Юрия, почерк второго нападения очень похож на почерк первого, совершенного осенью 2017 года. Тогда бандиты избили медика возле больницы, после чего сели в джип и быстро уехали. Врач считает, что оба нападения на него организовали одни и те же люди.

Напомним, что Юрий Лиска и терапевт-стоматолог высшей категории, мать-одиночка Наталья Проценко открыто заявили о коррупции администрации в КДЦ Деснянского района. После этого оба были уволены и получали угрозы в свой адрес.

В дальнейшем Юрий и Наталья выиграли суды с руководством КДЦ, которое суд обязал восстановить медработников в занимаемых должностях. В итоге Юрий восстановился на работе с проблемами, а Наталью, несмотря на очередное решение суда, в должности так и не восстановили.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что возле метро в Киеве обнаружили труп мужчины.