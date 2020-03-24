Медиков больницы в Киеве "кинули" в борьбе с коронавирусом: три костюма и одни очки на всех

Пока Украина готовит полицейских, военных и Нацгвардию к обеспечению порядка в режиме чрезвычайного положения из-за коронавируса и карантина в связи с ним, медиков одной из столичных больниц бросают на передовую совсем безоружных.

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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Даниленко. По ее словам, недавно Киевскую городскую больницу №8 перепрофилировали для приема больных COVID-19, но при этом медперсонал не обеспечили для этого даже самым необходимым.

"Ночью к ним должны были привезти пассажиров поезда Рига – Киев, в частности, с характерными симптомами. Больница отказалась забирать людей. Причина – в медперсонала нет средств защиты. От слова "вообще", – пишет она.

Даниленко подчеркнула, что на этой неделе у медиков этой больницы наконец появились маски и респираторы. Однако даже их просят носить не менее суток, иначе надолго не хватит.

"Плохоньких защитных костюмов выделено три на смену. И они совсем не похожи на то, в чем на вызовы выезжают врачи частных скорых. Медики на зарплате 5 тыс. гривен, которые добираются с пригородной зоны на попутках, покупают для защиты хирургические костюмы за собственные деньги. Очки – одни. На всех", – возмущаясь, описывает критическую ситуацию в столичной больнице журналистка.

Медиков Киевской больницы №8 бросили на произвол судьбы в борьбе с коронавирусом Facebook/Татьяна Даниленко

Она добавила, что персонал столкнулся с большим наплывом пациентов с тяжелыми пневмониями. Известно, что экспресс-тесты коронавирус не подтверждают, одновременно ПЦР тесты в этом медучреждении не делают: за все время было разрешено сделать только для одного пациента – первого и единственного, у кого был положительный экспресс-тест.

В связи с этим коллектив больницы возмущен, что их буквально "превращают в расходный материал". Ведь руководство советует каждому работнику принимать решения самостоятельно – работать дальше, идти на изоляцию или даже самым ложиться в больницу. В медучреждении же царит атмосфера страха и растерянности.

Медиков Киевской больницы №8 бросили на произвол судьбы в борьбе с коронавирусом Facebook/Татьяна Даниленко

"Врачи боятся, что станут источником распространения коронавируса. И это столица. Одна из крупнейших и лучше оснащенных больниц. А что в регионах? Кто знает? Давайте думать, что с этим делать. Если врачи массово перестанут выходить на работу, мы получим не Италию, а миллионы зараженных и массовые смерти от пневмонии дома", – подытожила Даниленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-реаниматолог из столицы обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Минздраву, заявив, что в некоторых больницах, несмотря на распространение коронавируса, нет достаточного количества масок, дезрастворов и аппаратов ИВЛ, а медперсонал не может добраться до работы из-за ограниченного количество общественного транспорта после введения карантина.

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